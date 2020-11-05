嘉义市铁路高架计划案国道转运站规划说明

【大纪元2020年11月05日讯】（大纪元记者李撷璎报导）民众最关心的铁高车站，有关5日公民团体关心嘉义市区 铁路高架 化后，国道转运站北移至自由路侧及质疑市府资讯不够公开透明……等议题，市府说明澄清如下： 一、铁高嘉义新车站从未发展过垂直整合(all-in-one)规划 车站设计由交通部铁道局规划，车站周边交通动线由市府规划，两者皆须互相合作，公民团体代表所述“转运站北移系推翻前任市长时代规划方案”，与事实不符，车站设计自综合规划版本至现今铁道局规划即无垂直整合(all-in-one)设计，于前任市长时代评估各种可能方案，惟并未获得共识，因此由市府交通处委托顾问公司规划车站动线。因新车站中心将由古迹车站往西北偏移，考量车站东西两侧需设有小客车、机车、计程车及公路客运、市区公车停靠区域，将再限缩两侧腹地，并为避免大型车辆于中兴路与小客车交织，在交通安全前提下，大型车辆由自由路进出国道转运站，以减轻对后驿地区的交通负荷与拥挤。 二、新的国道转运站距离嘉义新车站约50至200公尺 另民众关心转运站北移将对转乘者、年长者及携带大型行李旅客不便议题，因转运站北移后约位于原铁道艺术村仓库群位置，…