10+跨境电商、10+直播电商、10+融资机构为海南“旅游+”优质创业项目带来一场高质量创投及服务对接会

）海南】11月6日报道 11月5日，由海南省人力资源开发局主办的2020年海南优秀创业项目创投及服务对接会（“旅游+”项目专场）圆满结束。活动举行了2020年海南（青年）公共创业孵化基地授牌仪式，海南省人力资源开发局副局长周运诗为4家海南（青年）公共创业孵化基地授予了牌匾。活动同步举行了海口滨海国际电子商务产业园周年庆庆典。 据了解，2020年海南（青年）公共创业孵化基地是海南省人力资源资源开发局为帮助海南青年更好地创业，以创业带动就业，以创新促发展所设立，通过审核及认定后，确认4家孵化园区作为2020年海南（青年）公共创业孵化基地，分别是：海口国家高新区创业孵化中心、海口滨海国际电子商务产业园、海口复兴城互联网信息产业园、三创|海商科创社区。 在授牌仪式结束后，主办方邀请了10家银行机构、10家优秀跨境电商以及10家直播电商，为海南优秀创业项目“旅游+”专场项目进行“电商、融资机构与创业服务相结合”的交流座谈。 在圆桌论坛上，海南优秀创业项目赵西施品牌创始人赵应琼介绍了赵西施品牌创立以及自己的名牌产品，希望与跨境电商以及直播电商合作，将赵西施品牌产品走的更远。与此同时，海南声光文化传…