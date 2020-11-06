旅行、教育、文化娱乐：越来越多中国人参与并受惠于服务进口-新闻频道

新华社上海11月6日电（记者吴宇、陈雍容）2012年至2019年，中国人均出境游支出从1200美元增至1600美元。由千千万万普通中国人拉动的旅行进口，占全球旅行进口的比重从7.5%提高至18%。 这是商务部6日在第三届中国国际进口博览会上发布的《中国服务进口报告2020》中的一组数据。随着收入稳步增长，普通百姓越来越多地参与到旅行、教育、文化娱乐等领域，中国服务进口的质量不断提升、受惠面不断扩大。 报告显示，中国旅行进口从2012年的1019.8亿美元猛增至2019年的2507.4亿美元，年均增长16.8%，是同期全球增速的3.6倍。中国出境 旅游 人数从2012年的8318万人次增至2019年的1.55亿人次，年均增长10.4%，高出同期全球平均水平4.9个百分点，占全球出境旅游人数的比重从7.1%提高至10.3%。 以出国留学为代表的国际教育在中国家庭支出中的占比不断提升。报告显示，中国出国留学人数从2012年的39.9万人增至2019年的66.2万人，年均增长8.7%。 在个人文化和娱乐服务进口领域，2019年，中国居民人均教育文化娱乐消费比上一年增长12.9%，占人均消费支出…