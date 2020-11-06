藏域星球天文体验馆执行淡季门票价格_旅游_中国西藏网

11月4日，记者从藏域星球天文体验馆获悉，自11月1日起，该馆开始执行淡季门票价格。 藏域星球天文体验馆相关负责人介绍，该馆以参观者的第一感官体验作为设计导向，以“感知宇宙、认知宇宙、探索宇宙、发现宇宙”为主题，通过互动投影、沉浸式悬浮投影、球幕影院、物体跟踪、人体捕捉、体感互动、VR 技术等高科技手段展示藏地的神秘，揭示宇宙的奥秘。参观者可以在任何区域通过游戏互动的方式零距离接触天文，全面开启神秘宇宙探索之旅。同时藏域星球也是一座天文主题旅游场馆，除了展示天文文化之外，还集中通过高科技手段展示西藏传统文化：包括藏医藏药以及西藏天文历算等。 场馆一层：“亘古通今 感知宇宙”篇章 共7个展区，15个展项。通过与阿里、羊八井观测站的信息数据共享，可以看到西藏各地拍摄的星空巨幅画展，同时了解古今中外的天文发展和西藏的天文历法，并展示陨石实物及分类分布； 场馆二层：“格物致知 认知宇宙”篇章 共6个展示区，21个展项，对我们所在的宇宙进行全面认识。包括地月系、太阳系、银河系、宇宙等，主要呈现宇宙大爆炸、星象星座、宇宙奇观（黑洞、引力波和火星奇遇记）、UFO 解密等； 场馆三层：“剑博苍穹 探索…