携程:联合上海旅专成立国内首个产教融合微学院

11月18日，携程、上海旅游高等专科学校宣布合作成立国内首个产教融合微学院，将开创旅行定制师、当地向导“微专业”，并制定职业技能标准、研发岗位技能课程、集中培训与考评，培养旅游新职业人才。 【品橙旅游】11月18日，携程、上海旅游高等专科学校宣布合作成立国内首个产教融合微学院，将开创旅行定制师、当地向导“微专业”，并制定职业技能标准、研发岗位技能课程、集中培训与考评，培养旅游新职业人才。 当天，在携程集团高级副总裁汤澜、携程旅游学院院长徐郅耘、上海旅游高等专科学校副书记徐继耀等双方代表一起见证下，上海旅游高等专科学校休闲实训中心举办了携程-上海旅专产教融合微学院的揭牌仪式。携程将与上海旅专一起继续围绕微专业建设、共享型实训基地建设、社会服务等方面，努力打造国内领先、国际具有影响力的旅游职业教育产教融合学院。 从去年以来，携程旅游学院已经与上海旅专合作开设旅行定制师“微专业”，组建了校企教学团队，共同研发了岗位技能课程，合作制订了《定制旅行服务技能与管理职业技能等级标准》。首批上师大旅游学院及上海旅专的部分学生，通过为期三个月的集中培训与考评，获得了“旅行定制师岗位证书”。 在揭牌仪式上…