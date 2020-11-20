2020年只剩下1个多月 有这些“症状”就该去旅行了|旅行|心情|羡慕_新浪时尚_新浪网

作者：环球旅行 2020年只剩下一个多月的时间，今年你有出去旅行过吗？ 2020年是最特殊的一年，大多人都是在逆风中挺过来的，工作不顺，生活很难 如果你正在遭遇这些症状，真该出去走走，换换心情了。 总是犯困 下雨适合窝在家里睡觉，天气好适合出门走走，总而言之，内心总有一百个不想上班的理由。 面对着相同的人，做着相同的事，过着每天千篇一律的生活，渐渐地自己变成自己最看不起的那类人。 每天都说着不想上班，但是又不得不去上班。 越来越宅 在被别人问到假期有没有什么安排时，自己的答案只有：在家待着。 其实也不是不想出门走走，只是想到出一趟门，车票行李住宿路线一大堆问题等着自己，就想想作罢了。 于是拒绝了很多别人的邀约，更喜欢把自己关在家里。 快乐很难 小的时候，经济并不自由，但总是觉得快乐很简单。 现在却反过来了， 自己的工资可以自己支配，可以买喜欢的东西，可以花在自己乐意的地方，但是这种快乐总是很短暂。 后来明白，这世上唯一用金钱买不来的，就是快乐。 不晒自拍 每个人在内心深处都是自恋的，自恋让人类发明了镜子，自恋让人们迷上了自拍。 但是，上一次自拍好像是很久之前的事情了。