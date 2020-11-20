各得其“所”：这里敞开商户厕所解决游客“如厕难”_河北新闻网

新华社石家庄11月19日电（记者高博、秦婧）洗手盆雪白，镜子、洗手液、烘手器等一应俱全，还有脚踏式冲水……近日，北京游客黄先生到河北省保定市涞水县百里峡村旅游时，体验了一把村里的“舒心”厕所。 百里峡村位于太行山脚下、野三坡百里峡景区腹地。全村90%以上农户都从事旅游服务，年接待游客达到50万人次，村民年人均纯收入3万元，是旅游脱贫致富的典型村。 “不仅景区厕所的建设标准高，乡下厕所更让人惊艳。以前在乡下游玩时，内急也憋着不敢去公共厕所，现在这里的厕所已经跟城里的没啥分别了。”黄先生说，全家人都为这里高颜值、高品质的厕所感到舒心。 11月19日拍摄的野三坡景区重点旅游村厕所洗手台。新华社发（张庆富 摄） 厕所虽小，却牵着民生，连着文明。变化要从2015年说起。百里峡村党支部书记刘春城说，随着大众休闲旅游发展，旅游活动已经不局限于核心景区，近些年村里的游客数量逐年增长，传统旱厕显然与红红火火的旅游发展不相匹配。 2015年，百里峡村作为景村一体化试点，实施厕所革命，刘春城带领百里峡村率先实现了完整下水道水冲式厕所全覆盖。 百里峡村静园宾馆老板丁永娟是土生土长的百里峡村村民。“小时候村里…