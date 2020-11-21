2021年国内旅游怎么玩？“互联网+旅游”激发六大新品类新消费_旅游新闻_大众网

手机查看 11月18日召开的国务院常务会议指出，旅游消费潜力巨大。为促进常态化疫情防控下旅游业健康发展，会议确定了支持“互联网+旅游”发展的措施。包括支持建设智慧旅游景区，普及电子地图、语音导览等服务，鼓励景区加大线上营销力度，引导云旅游等新业态发展，为老年人等特殊群体保留线下服务等。 2021年国内旅游怎么玩，会有哪些亮点？新的旅游消费需求正在积聚，而“互联网+旅游”的融合创新成为强大的推进器。 近日，中国旅游研究院、携程旅游大数据联合实验室联合发布“重新体验中国之美：2020国内旅游复兴大数据报告”。从报告发现，旅游需求并没有因为疫情消失但已经发生变化，一系列新型优质的中高端度假产品、主题玩法引领旅游市场恢复增长。而在线旅游平台成为新品类新消费的孵化器，“互联网+旅游”在我国旅游消费中发挥越来越重要的作用。 2020年旅游，六大新玩法关键词，你体验了吗？报告提出，疫情后旅游需求并没有消失，但已经发生变化。六大旅游新消费成为“网红”：登山、滑雪等“主题旅游”兴起；“私家团”小团旅游崛起成为新常态;“直播”带动高星酒店、自由行成为恢复龙头；“定制游”走向大众，高端定制分化；“景区预约…