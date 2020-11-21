开启数字“旅行+”生活新方式 奇瑞捷途X70 PLUS打造全能“智慧座驾

凭借越级的配置，超高的性价比，奇瑞捷途一直都受到消费者的追捧。11月20日，在2020广州国际车展上，奇瑞捷途携全新X70 PLUS和X90正式亮相，与此同时，X70S EV作为捷途旗下首款纯电SUV也惊艳登场。 发布会现场，奇瑞捷途与腾讯系车联网企业梧桐车联、高通技术公司三方合作，正式发布了数字"旅行+"生活方式战略，借以推动智能网联汽车驾乘体验升级，探索创新生态合作模式。 捷途X70 PLUS 重新定义汽车智能化的新生态 全新捷途X70 PLUS有着高颜值，宽大的前格栅与横竖搭配的大灯带来视觉冲击。全车长宽高为4749/1900/1720mm，轴距达到了2745mm，为驾乘者带来宽裕的空间。 值得一提的是，捷途X70 PLUS搭载了10.25英寸全液晶智能双联屏，作为行业首批搭载梧桐车联TINNOVE智能网联车载操作系统整合解决方案，并且采用第三代高通骁龙汽车数字座舱性能级平台的量产车型，捷途X70 PLUS成为奇瑞捷途围绕用户体验驱动产品升级的最佳范例。 据悉，捷途X70 PLUS搭载的梧桐车联TINNOVE操作系统，背靠腾讯在AI、大数据、云计算、出行生态等领域的专业能力，为奇…