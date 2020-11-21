奇瑞捷途数字“旅行+”战略发布，三方合作探寻新生态

u003cp>广州车展，奇瑞捷途与腾讯系车联网企业梧桐车联、高通技术公司三方合作，正式发布数字“旅行+”生活方式战略，借以推动智能网联汽车驾乘体验升级，探索创新生态合作模式。u003c/p>u003cp>u003cimg src="https://x0.ifengimg.com/res/2020/74D53133C98BCA39931649AB3A70A5AFA8E4FA76_size242_w960_h639.jpeg" />u003c/p>u003cp>当前，数字化转型的浪潮已经席卷全球，随着5G、云计算等新兴技术的崛起，并与汽车产品深度结合，汽车产业正在面临着前所未有的数字化转型的绝佳时机。奇瑞捷途深谙汽车行业唯有变化才是永恒不变的道理，汽车产品已经不仅仅是出行工具，已经成为人们生活方式的重要载体。u003c/p>u003cp>奇瑞捷途致力于打造数字“旅行+”生活方式的开创者，通过数字化转型带来数据创新、内容创新、生态创新等多维度变革，数字赋能，直面用户使用场景，与用户的生活产生更多关联；产品端将推出更适合出行的智能产品，以及更紧贴客户的营销和极致体验，从本质…