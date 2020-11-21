看了这100张风景照片 就开始为理想努力吧|照片|旅行|美景_新浪时尚_新浪网

作者：环球旅行 有人总是问，人为什么要努力？ 之前看过这么一句话：“努力，不在于一定会让自己取得多么大的成就，只是让自己在平凡的日子里，活得比原来的那个自己好一些。” 毕竟，人总需要一个目标去鞭策自己，让自己不忘初心的前行。 我们努力，是为了去西塘，坐乌篷船，枕水而眠。 是为了去束河古镇，寻找茶马古道的痕迹，看它千百年的磨砺。 是为了去达古冰川，看几近高山之巅的整片蓝冰。 是为了去东台吉乃尔湖，看媲美马尔代夫的湖水。 是为了去色达，看看没有尘世繁琐的世界，找一找内心的信仰。 是为了去大唐不夜城，看千年长安，回顾曾经的汉唐盛世。 是为了去周庄，听细雨绵绵，岁月静好。 是为了去稻城，看看“水蓝色星球上的最后一片净土”到底有多美。 是为了去故宫，触摸那朱墙黄瓦，看那雕梁画栋，感受紫禁城600年风雨历程。 是为了去禾木村，看这个如油画一般的村落。 是为了去赛里木湖，看大西洋的最后一滴眼泪，它虽不是海，却情深似海。 是为了去洱海，感受“苍山月隐浮云绕，洱海风清碧浪”。 是为了去重庆，感受山城的8D魔幻和火辣。 是为了去成都，在蓉城过一过吃茶、采耳的慢生活。 是为了去篁岭，看百家“晒秋”的景象，粉…