打造“旅行+”生态圈，捷途X70 PLUS正式亮相_南方网

打造“旅行+”生态圈，捷途X70 PLUS正式亮相 11月20日，第18届广州国际汽车展览会盛大启幕。奇瑞捷途携全新捷途X70 PLUS和捷途X90正式在车展亮相，X70S EV作为捷途旗下首款纯电SUV也同台亮相。 2020-11-21 12:05 来源：南方网 11月20日，第18届广州国际汽车展览会盛大启幕。奇瑞捷途携全新捷途X70 PLUS和捷途X90正式在车展亮相，X70S EV作为捷途旗下首款纯电SUV也同台亮相。现场，奇瑞捷途与腾讯系车联网企业梧桐车联、高通技术公司三方合作，正式发布了数字"旅行+"生活方式战略，借以推动智能网联汽车驾乘体验升级，探索创新生态合作模式。 作为捷途品牌旗下的纯电动SUV，捷途X70S EV是基于捷途X70S打造而来。根据相关消息透露，此次亮相的捷途X70S EV车型将在2021年内正式上市，共推出两个版本车型，分别是纯电续航400公里和纯电续航500公里。 捷途汽车是奇瑞向高端品牌领域迈进的重要一步旗，旗下多款SUV产品获得诸多消费者青睐，与其高品质，大空间的优势密不可分，而捷途X70S EV距离正式投放市场仅仅一年，就推出了全新脸谱的优化版…