洞察新VUCA时代企业关键特质 Kincentric发布2020中国最佳雇主榜

上海2020年11月21日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — 2020年11月20日，全球领先高管寻聘及领导力咨询公司史宾沙 (Spencer Stuart) 旗下Kincentric揭晓了2020年中国最佳雇主榜单。来自保险、医药、房地产开发、建筑、酒店、电子制造等多个行业的15家企业荣登榜单；其中，友邦人寿、旭辉集团股份有限公司、星展银行（中国）有限公司、喜利得（中国）商贸有限公司、无限极（中国）有限公司、上海迪士尼度假区6家企业获得 Kincentric“2020年中国最佳雇主——雇主之星”荣誉称号。

深耕中国二十载，打造权威最佳雇主认证

2001年，Kincentric首次将 “最佳雇主”概念引入了中国市场。在20年的最佳雇主认证历史中，Kincentric不断传播“以人为业务之本”的价值主张，持续将管理创新和突破、充分释放企业与员工潜力的理念推广到全行业当中，促进企业变革，打造加速企业成功步伐的内部驱动力。

对于最佳雇主的认证，Kincentric在全球范围内始终坚持专业和客观的统一认证方法，以员工调研作为首要衡量途径，同时结合中国市场特点，引入高层管理者访谈和企业管理材料审计等模式进行评价，让全球各地的最佳雇主企业在得到权威认证的同时，获取洞察数据，建立市场对标，提升企业声誉和品牌影响力。

Kincentric以独特的方式帮助企业管理人力资本，发掘员工和团队的潜力，促进企业业务发展。数十年来，Kincentric依托于全球化的顾问团队，凭借最前沿的方法论、与时俱进的调研技术和成熟敏锐的洞察力，在企业文化、员工敬业度、领导力评估和发展，以及人力资源咨询服务方面积累了宝贵的专业经验，并累积形成了涵盖全球市场范围内1500万名员工的数据库。基于丰富的数据基础和行业洞察，Kincentric的最佳雇主认证已成为全球最专业、客观与权威的雇主品牌评选活动。

四领域评估卓越成就，全新中国最佳雇主亮相

众所周知，今年由于受到国际形势、市场变化以及新冠疫情的综合影响，各行各业都经历了艰难的挑战。面对不同以往的全球市场环境，Kincentric中国最佳雇主榜单密切关注企业在充满未知与多变的大环境下所采取的人力资本管理举措，通过以员工调研为主，结合高管访谈和企业管理材料审计的方式，针对企业在员工敬业度、组织敏捷、引领型领导力和人才聚焦四大关键特质的表现进行评估。

在经过多轮调研、访谈、评分及审核后，共有15家企业脱颖而出，通过2020年最佳雇主认证，其中包括友邦人寿、旭辉集团股份有限公司、星展银行（中国）有限公司、爱丁顿中国、费森尤斯卡比中国、喜利得（中国）商贸有限公司、无限极（中国）有限公司、卓美亚集团、灵北中国、诺和诺德（中国）制药有限公司-天津工厂、Olam中国、上海迪士尼度假区、上海世茂喜达酒店管理有限公司、正荣地产控股股份有限公司、硕腾中国。



Kincentric2020中国最佳雇主企业代表合影

其中，友邦人寿、旭辉集团股份有限公司、星展银行（中国）有限公司、喜利得（中国）商贸有限公司、无限极（中国）有限公司、上海迪士尼度假区6家企业，荣膺“2020年中国最佳雇主——雇主之星”称号。值得一提的是，这些企业在过去几年Kincentric年度中国最佳雇主评选中也曾经获得过“雇主之星”荣誉称号。

Kincentric文化与敬业度全球负责人Stephen Hickey表示：“2020年是独一无二的一年。新冠肺炎疫情的爆发以及各种社会和政治事件的发生，给世界各地的企业带来了前所未有的影响。Kincentric最佳雇主可以很好地应对这些充满挑战，得益于企业高层管理人员在与员工公开、坦诚和频繁的交流中建立了高度信任的关系。今年，Kincentric授予这些企业 ‘中国最佳雇主’奖，是为了表彰他们在疫情期间最大程度地降低了疫情对员工的影响，同时还使员工保持出色的工作水平。尽管这并非易事，但中国的最佳雇主们找到了克服挑战的新方法，我们要向所有的获奖企业表示祝贺，并祝愿他们在未来几年取得更大的成功。”

聚焦新VUCA时代，Kincentric中国最佳雇主洞察分享

2020年，全球市场不仅要面对国际形势和行业政策的变化，还持续受到新冠肺炎疫情的影响。根据Kincentric近期的调查显示，企业的CEO们更加关注来自企业外部的挑战，并持续关注和提升员工敬业度、敏捷组织、引领型领导和人才聚焦这四大领域的创新和实践。

通过Kincentric全球新冠肺炎疫情对于敬业度的影响调研发现，全球范围内员工敬业度指数已在第三季度逐渐回归平稳。2020年中国最佳雇主企业里88%以上的员工在愿意宣传、留任和努力工作三个方面给出了积极的答案，并显著高于市场平均值18%。

在应对当下变化方面，企业需要有持续敏捷的策略。在2020年中国最佳雇主的员工当中，85%的人认为他们的“企业能快速着手实现可以推动未来成功的新想法”，83%的人认为“所在公司提供的技术有助于员工提高工作效率”。与中国市场平均相比，最佳雇主们在这两项指数上的得分均高于平均水平18%以上，展现出明显优势。

在引领型领导指数方面，高层管理者的影响力持续凸显。高层管理者们相较以往更加关注从员工体验出发，通过增加与员工的触点，探索多样化、高频率沟通的方式方法。90%的最佳雇主企业员工认可直属上级的引领作用，87%的员工认可所在企业的高层管理者是引领型领导。分别高于中国市场的平均11%和17%。

对于员工而言，今年企业在人才聚焦指数方面更多地将关注点倾斜到企业对员工正向激励与认可方面。通过增加认可频率、丰富软性激励和认可手段等方式在行业中表现突出。2020年中国最佳雇主企业80%的员工认为企业采取了令人满意的“激励与认可”举措，高于市场平均值21%。

Kincentric中国区负责人吴圣皓 (Audrey Widjaja) 在评价本年度上榜企业时表示：“此次Kincentric所评选的中国最佳雇主企业始终处于领导者地位，以强大的业务战略和组织价值观为指导——这一点在新冠肺炎疫情期间得到了充分的证明。在面对疫情带来的挑战时，是保留原有的员工政策还是面对业务压力进行政策调整，最佳雇主们做出了艰难的选择。他们对‘好’并不满意，而是在坚持不懈地追求‘卓越’。值得称赞的是，他们能够预见未来的挑战，增强组织敏捷来为业务连续性更好地做准备。由此可见，我们所服务的众多中国企业都在优先考虑人力资本管理问题，并建立强大的雇主品牌以吸引优质人才，开展积极的企业文化建设，进而降低营销成本并全面提升生产力。”

洞察新VUCA时代企业关键特质 Kincentric发布2020中国最佳雇主榜 – 新闻稿网[Xinwengao.com]

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