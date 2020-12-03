高铁网 发布日期：2020-12-03 15:28:10 新闻归档 高铁+旅游 让北京到呼和浩特一路美不胜收 华北地区的旅游胜地呼和浩特近日发布了史无前例的“高铁游”大礼包，邀请全国各地游客坐已开通的京呼高铁到呼和浩特旅游。感受一下呼和浩特的天生丽质之美、历史悠久之美、风光秀丽之美、包容开放之美。 呼和浩特联手高铁共同打造蓝天白云之梦，一条线路，拉近了首都北京和呼和浩特两座城市之间的距离，让两地之间的距离缩短到了短短的两个多小时。作为旅游胜地的呼和浩特，得益于高铁的发展，将会让周围区域更加能够感受到这座春城所特有的人文、历史、地理，看一看，中国乳都的旎丽多姿。 通过高铁车票，让一票在手的旅客能够享受到住房、打车、各大景点共同提供的优惠政策，这不仅仅让游客感受到了高铁票所带来的附加利益，更让当地的旅游产业形成一条完美的闭合。从乘坐高铁到衣食住行，一条龙的服务，让旅客们不仅仅能够享受到便利的服务，还能有大自然的鬼斧神工，以及更加便宜的旅游花费。铁路+旅游的促销模式，可以说是地方旅游和高铁联手打造出来的一场视觉盛宴，更是助力地方旅游产业和高铁走向双赢的一次伟大创新。 作为华北地区的著名旅游城…