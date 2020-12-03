旅悦COO吕新颜:打造“旅游+体验” 展开跨界合作

近日，在“中国住宿业峰会（HMC）”现场，旅悦集团副总裁兼花筑品牌COO吕新颜、小猪民宿联合创始人王连涛、途家民宿首席运营官王玉琛、美团民宿总经理冯威赫、栖泓文旅无它心舍品牌创始人杨诗兵围绕“差异化定位，回归民宿本源”的主题展开了深入讨论。 【品橙旅游】近日，在“中国住宿业峰会（HMC）”现场，旅悦集团副总裁兼花筑品牌COO吕新颜、小猪民宿联合创始人王连涛、途家民宿首席运营官王玉琛、美团民宿总经理冯威赫、栖泓文旅无它心舍品牌创始人杨诗兵围绕“差异化定位，回归民宿本源”的主题展开了深入讨论。 疫情的突袭，并没有让民宿行业归零，反之，疫情之后消费者需求的变化，还在某种程度上为民宿的复苏助了一臂之力。他们在旅游目的地的选择上更倾向避开游人如织的著名景区，选择周边游，在住宿选择上则越来越偏爱个性化、私密化、小众化的民宿。此外，中高端消费的出境需求回流至国内，也使得城市周边高端、度假型的民宿快速回春。因此，参与讨论的嘉宾一致认为，民宿发展仍在红利期，无论是数量还是质量都还有很大的提升空间。 民宿酒店和它的春天 吕新颜在发言中表达了自己民宿的看法，所谓民宿，不应该只是社区里的一个普通民居。“不论是…