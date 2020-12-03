十部门联合印发《关于深化“互联网+旅游” 推动旅游业高质量发展的意见》

为深入贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想，坚定不移建设网络强国、数字中国，持续深化“互联网＋旅游”，推动旅游业高质量发展，经国务院同意，近日，文化和旅游部、国家发展改革委、教育部、工业和信息化部、公安部、财政部、交通运输部、农业农村部、商务部、市场监管总局等十部门联合印发《关于深化“互联网＋旅游”推动旅游业高质量发展的意见》。（以下简称《意见》）。 《意见》包括总体要求、重点任务、保障措施三部分内容，提出到2022年，建成一批智慧旅游景区、度假区、村镇和城市，全国旅游接待总人数和旅游消费恢复至新冠肺炎疫情前水平。到2025年，国家4A级及以上旅游景区、省级及以上旅游度假区基本实现智慧化转型升级，全国旅游接待总人数和旅游消费规模大幅提升，对境外游客的吸引力和影响力明显增强。结合新时期“互联网＋旅游”发展面临的新形势、新机遇和新挑战，提出加快建设智慧旅游景区、完善旅游信息基础设施、创新旅游公共服务模式、加大线上旅游营销力度、加强旅游监管服务、提升旅游治理能力、扶持旅游创新创业、保障旅游数据安全等八项重点任务。 《意见》强调，要坚持正确导向，实现社会效益和经济效益有机统一。坚持市场主导…