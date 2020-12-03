拉萨市：推动乡村旅游升级 释放富民增收效应_旅游_中国西藏网

图为拥有丰富乡村旅游资源和独特民俗风情的墨竹工卡县塔巴村，吸引了众多的市民与游客前来体验乡村生活。拉萨融媒记者 贡嘎来松摄 为践行习近平总书记“绿水青山就是金山银山”发展理念，拉萨市把发展乡村旅游作为实施乡村振兴战略、推进产业精准扶贫的重要抓手，充分发挥旅游业在乡村振兴建设中的综合带动优势，统筹乡村资源保护与旅游开发关系，兼顾游客度假观光与农牧民脱贫致富需求，加大投入、加快整合、加强推广，乡村旅游转型升级步伐提速、富民增收效益彰显。 高举“合力牌” 推进机制日益完善 据市旅游发展局副局长扎西顿珠介绍，拉萨市委、市政府把乡村旅游作为重点产业之一，在大力实施以“神圣国土守护者、幸福家园建设者”为主题的乡村振兴战略中给予明确，按照市委、市政府的决策部署，全市旅游产业坚持以满足人民群众美好生活需求为目标，大力发展乡村旅游。在各方共同努力下，《拉萨市全域旅游发展三年行动计划》《拉萨旅游环线总体策划与重要节点策划》《拉萨市自驾游营地总体规划概念方案》等一批以乡村旅游为基础的指导文件相继出台，为乡村旅游发展做好顶层设计，并涌现了“拉萨乃仓”“好客藏家”“德吉藏家”等品牌乡村民宿和达东村、秀色才纳、扎…