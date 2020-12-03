新线路新玩法 冬游青海亦精彩_旅游_中国西藏网

冰雪游。资料图 资料图 不同时节的青海总能带给游客不同的体验。随着青海冬春季文化旅游活动拉开序幕，十大类344项文化旅游活动陆续推出，青海各地的“冷资源”将带动旅游市场“热起来”。 新玩法，推出十大类主题产品 12月的高原，大部分地区都早早进入了冬季模式，但青海湖、茶卡盐湖、祁连卓尔山等景区的游人依旧络绎不绝。 与青海冬季邂逅，让来自四川的游客陈敏收获意外惊喜。“本来想这个季节到青海旅游可能冷冷清清，没想到青海的旅游产品依旧丰富。”陈敏告诉记者，青海的美景一直让她很向往，这次选择错开旅游高峰到青海旅游，更是感受到了青海这个季节的静谧和人文之美，不仅景区游客人少、机票便宜，慢游青海也让她对青海的文化与美景有了更深的了解。 记者从携程旅游了解到，冬春季节的青海有大自然的苍凉美和多民族的绚烂美，独特的自然和文化资源让青海成为2020年冬春旅游人气新兴目的地。 根据“11月冬季旅游度假人气榜”显示，青海已成为新一代年轻游客感知大西北美景的旅行首选目的地，西宁也再次上榜私家团旅游热门目的地。目前，携程已上线别具青海特色的冬春青海游线路，其中涵盖青海经典景点的精品私家团产品。 新线路，在路上感受别…