解锁更多使用场景——浩诗便携式饮水机，居家、旅游、办公皆相宜_饮水机_什么值得买

解锁更多使用场景——浩诗便携式饮水机，居家、旅游、办公皆相宜 2020-12-03 20:58:56 0点赞 0收藏 0评论 十一和中秋不期而遇，8天的小长假，想不出去转转老婆也不答应啊！要说外出旅行，现在大都是自驾游，省却了挤火车的烦恼，要说最大的困扰应该是喝水问题，我们男人还好说，矿泉水管够就行，可女人和孩子就不行了，冰凉的矿泉水喝上一天非拉肚子不可。 不过这次我有备而来，为了解决沿途饮水问题，我购买了一款神器——浩诗便携即热型 饮水机 ，它最神奇的地方就是可以通过转接头直接用瓶装矿泉水做水源，想喝多少度的水，你说了算。 说实话，下单之前我唯一考虑的就是便携性，毕竟出门最怕多带东西，是个累赘。收到产品才发现浩诗便携式饮水机除了很好的便携性，还可以解锁更多的使用场景，自带1.5L大容量水箱，办公一族泡茶、冲 咖啡 的神器，当然偶尔加班时也可以泡面。 除了配套的水箱，浩诗便携式饮水机还配备一根1米长的导水管，可以直接和家里的桶装纯净水连接作为水源，相比水箱的容量增大十几倍，省却了频繁加水的烦恼。 说了这么多，你们一定对这款产品充满期待了吧，下面就跟着我开箱来看看这款便携式饮水机到底神奇…