新年假期即将到来 欧洲多国如何迎接“抗疫大考”？|欧洲多国_新浪财经_新浪网

随着新年假期临近，人们聚会、旅行几率大大增加，欧洲多国面临更加严峻的防疫考验。在此背景下，欧洲多国开出本土“抗疫药方”。 英国：取消跨年夜烟花表演 △2019年，英国伦敦跨年夜烟花表演。 图片来源：路透社 此前据英国媒体报道，由于受疫情影响，一年一度的伦敦跨年烟花表演今年将取消。 据英国《每日电讯报》报道，12月23日至28日，英国人将享受为期五天的节日假期。 与此同时，英国政府对节日期间的防疫措施进行了更加细致的规定。 英国首相鲍里斯·约翰逊表示，英格兰地区在12月2日结束“封城”后开始实施“加强版”三级新冠疫情警戒体系。另外，英格兰、苏格兰、威尔士以及北爱尔兰四个地区允许民众在12月23日至27日以组建“节日聚会小组”的方式庆祝节日。小组最多由3个家庭组成，家庭成员可于规定期限内在上述四个地区旅行，人们可以在家里、礼拜场所或户外见面，但不能去酒吧、旅馆、餐厅或剧院。 约翰逊对下议院议员表示：“这个冬天仍然比较艰难。新年假期不可能像往年那样正常，我们还有很长的路要走，但是目前状况明显已经开始好转。所以我们必须继续努力遏制病毒传播，直到病毒检测水平大幅提高和疫苗大规模投入使用。” 意大…