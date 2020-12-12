为中国困境儿童点亮玩乐梦想

为爱拼搭 因你不同

中国武汉2020年12月12日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — 今日，乐高集团在湖北武汉楚河汉街乐高®授权专卖店内举办其2020年中国大陆地区“Build to Give为爱拼搭”公益拼搭活动，以创意和拼搭节日装饰作品，为更多需要玩乐陪伴的儿童送去欢乐和祝福。



乐高集团2020“Build to Give为爱拼搭”公益拼搭活动在武汉举办

岁末时刻是一个回馈与感恩的季节。乐高集团连续第四年在全球范围内开展“为爱拼搭”项目，邀请世界各地的孩子、家长以及乐高粉丝充分发挥创造力进行自由拼搭。每完成一件作品，并在乐高品牌零售店内的指定区域进行展示，或分享至社交媒体平台，乐高集团就会相应地捐赠一个玩具套装给到需要帮助的儿童。今年，乐高集团计划在全球范围内捐赠一百万个乐高玩具套装，覆盖包括中国在内的26个国家和地区。

来自武汉当地的项目受助家庭、医护人员家庭以及消费者代表共同参与了拼搭活动。在过去两年中，“为爱拼搭”项目已经在中国大陆地区累计捐出近15万个乐高玩具套装。随着2020年“为爱拼搭”活动的开启，今年乐高集团将再次扩大捐赠规模，通过与中国扶贫基金会、新公民计划、爱佑慈善基金会、中国残疾人福利基金会、北京永真基金会等公益机构合作，预计将有15万套乐高玩具被送往超过全国25个省份的34个城市，惠及更多乡村留守儿童、城市流动儿童、残疾病患儿童等困境儿童群体。



乐高集团通过中国扶贫基金会等公益机构为困境儿童点亮玩乐梦想

乐高集团始终坚信，玩乐是儿童发展自身能力、适应未来社会发展的重要学习途径，并致力于守护每一位儿童玩乐的权利。据《2020年乐高玩乐报告》显示，玩乐能带来包括减轻压力、帮助家庭保持轻松的氛围在内的诸多益处[1]。

今年，中国区的“为爱拼搭“项目在捐赠安排上特别关注了曾受新冠疫情影响的困境儿童群体，以及来自抗疫前线的医务人员和社区志愿者家庭的儿童，希望通过创意玩乐体验给他们带来安慰和支持，帮助他们健康快乐地成长和发展。

“今年的疫情对武汉和湖北的儿童和家庭带来了很大的影响，我们也一直在采取行动来支持和帮助他们。”乐高集团中国区企业社会责任部负责人顾静秋表示，“借由2020年‘为爱拼搭’活动，我们回到武汉，带着爱与希望再次出发，号召武汉和全国各地的小朋友、家长和乐高粉丝们一同参与活动，通过创意拼搭传递节日问候与祝福，并为有需要的孩子们送上一份节日礼物，点亮他们玩乐的梦想。”

2018年，武汉楚河汉街乐高授权专卖店正式开业，这也是湖北省的首家乐高品牌零售店，让乐高集团与武汉结下了不解之缘。2020年上半年，乐高集团先后捐款600万元人民币和2,000套乐高玩具，用于支持武汉及周边地区的医院医疗物资采购，并为受疫情影响的当地儿童和家庭提供生活保障、防疫物资和创意玩乐的支持。门店陆续复工后，武汉乃至全国的乐高品牌零售店更是自发地用积木颗粒精心拼搭出许多加油打气的画面，并向支援武汉的防疫人员送上感恩和祝福，凝聚满满正能量。

以武汉这座“英雄城市”为起点，乐高集团“为爱拼搭”公益活动将延伸至中国大陆所有乐高品牌零售店，在岁末节日季，用承载玩乐梦想的创意拼搭，让爱与温暖薪火相传。从11月25日起，2020年度“为爱拼搭”公益拼搭活动已陆续登陆中国大陆209家乐高品牌零售店。

[1] 据《2020年乐高玩乐报告》，72%的受访者认为玩乐能够帮助他们减轻压力，疫情期间这一比例高达81%。91%的受访家长表示在居家隔离期间，玩乐能够帮助整个家庭保持轻松的氛围。

乐高集团于武汉举办2020“为爱拼搭”公益活动 – 新闻稿网[Xinwengao.com]

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