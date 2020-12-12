莫干山民宿大会暨国际乡村度假与婚旅融合发展论坛顺利举办

“一森一世 非你莫属”

浙江湖州2020年12月12日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — 12月10日至11日，“一森一世 非你莫属”莫干山民宿大会暨国际乡村度假与婚旅融合发展论坛在浙江德清莫干山郡安里举行。本届大会由德清县人民政府主办，德清县文化和旅游体育局、莫干山国际旅游度假区管委会、浙江电视台经济生活频道联合承办。浙江省文化和旅游厅副厅长杨建武、湖州市文化广电旅游局副局长何继红、中国科学院旅游研究与规划设计中心总规划师刘家明、清华大学建筑学院文旅研究中心主任邬东璠、欧洲城市比较研究院上海分院院长冯翔、阿里巴巴本地生活婚嫁事业部总经理雷筱倩、中共德清县常委、宣传部部长周志方、德清县副县长洪延艳、中国传统文化促进会婚庆委主任曹仲华等相关领导出席本次活动。省内外文旅、婚旅行业的专家和行业代表、国家级旅游度假区、德清县内外民宿代表和媒体参与本次大会。

今年，莫干山度假区成功晋升为国家级旅游度假区。依托良好的生态和百年度假传承，莫干山大力发展以民宿、精品酒店为代表的休闲度假新业态，成为了中国乡村民宿的聚集地和标杆。当前德清共有700余家独具风格的民宿，精品民宿32家。今年10月，以德清县乡村民宿发展经验为基础的《乡村民宿服务质量规范》由国家标准委正式发布。莫干山民宿成为民宿行业的金字招牌，平均入住率、客房均价及平均客房收益均高于全国平均水平。本次大会以莫干山度假区成功创建国家级旅游度假区为契机，通过线上线下、主题活动、会议展览等形式多样的活动内容，探索度假产业创新融合发展，在目的地端实现产业链对接延伸，尝试乡村度假与婚旅融合发展与长三角婚庆行业建立良好的联系，大会搭台，为德清旅游发展提级赋能。

“民宿+”模式如何带动乡村振兴？又如何助力旅游高品质提升？浙江省文化和旅游厅副厅长杨建武以《勇当领跑者、誓为千里马 — 努力将莫干山打造成为乡土味、婚庆风、国际范的中国乡村旅游度假圣地》为主题，分享了他的观点，他认为，要将莫干山真正建成一个国际一流的乡村旅游度假目的地，必须做到以下三点：一是既要有“国际范”，提升国际知名度和竞争力，也要有“乡土味”，立足德清在地传统民俗文化讲好本地故事。二是既要当“领跑者”，成为乡村旅游和民宿发展的先行区，也要当“追赶者”，弯道超越其他婚旅先进发达地区。三是既要做“骏马”，也要做“千里马”，做到蹄急、行稳、致远，努力实现莫干山度假区长盛不衰、可持续发展。在当前及今后一个时期，德清要用心美化全域、丰富产品业态，优化服务，铸造品牌，提高旅游带动力，提高干群战斗力、凝聚力，从而在未来激烈的大争之世中脱颖而出，始终做到一马当先。

阿里巴巴本地生活婚嫁事业部总经理雷筱倩以《新营销、新赋能，阿里本地生活营销生态下的民宿目的地婚礼探讨》为主题、中国科学院旅游研究与规划设计中心总规划师刘家明以《莫干山度假，让生活更美好》为主题、欧洲城市比较研究院上海分院院长冯翔以《洞察旅游需求变化，实现高品质文旅发展》为主题分别作主旨演讲，共同探讨“民宿热”的当下与未来，以及数字化赋能“民宿”产业发展的方向。

以“百县千碗，爱在德清”为主题的“百年好合宴”活动以美景、美宿、美食的三个角度，解读了德清的生态魅力和美食文化。金牌酱羊肉、慈母千张包、风味茶香鸡……一道道独具特色的德清美食，不仅让宾客们品尝到了暖暖的冬日美味，还在德清籍中国烹饪大师黄明和莫干山郡安里度假区餐饮总监纪星的解读中，见证了全新“德清十大碗”婚宴品牌IP的诞生。

借助优质的爱情故事、历史文化，德清逐渐成为国内首屈一指的爱情度假圣地。本届民宿大会在唯美浪漫的婚礼开场秀中开场，会上，下渚湖景区、裸心堡、郡安里、云起琚、等莫干山婚庆产品闪亮登场；莫干山飞猪旅游旗舰店爱情专场正式上线；更有莫干山2021年重要活动、德清县民宿产业大数据研究成果等重磅发布。

长三角地区旅游资源丰富、人文底蕴深厚，随着以德清莫干山为核心向外辐射的“民宿热”的兴起，长三角三省一市也在积极探索“民宿＋”和“旅游+”的新模式。本届大会论坛上，民宿协会负责人与长三角地区婚庆协会联合体代表以及专家学者，就后疫情时期民宿发展，以及如何做好“民宿+”等话题展开深入探讨，开启头脑风暴。此外，大会现场还发布了2020年度“最莫干”粉丝榜，“最莫干”主题民宿、“最莫干”网红民宿、“最莫干”爱情民宿、“不忘初心”民宿等获奖民宿现场领奖。

随着旅游行业的高端市场迎来快速发展，定制结婚旅行成为了潜力巨大的细分市场。德清旅游在拓展文化体育等产业链基础上，尝试将“婚恋与旅游”的融合，助力民宿4.0时代产业的创新。以莫干山国际旅游度假区为平台载体，汇聚各方资源，举办了集体婚礼、玫瑰婚典等活动。今年疫后，德清民宿迅速重启，紧盯“民宿行业领头雁”目标发力，借梯登高，从“点”向“面”延伸。马蜂窝数据显示，五一乡村旅游民宿热搜目的地，莫干山所在的德清，位列第1，凤凰网发起的“凤凰之选：后疫情时代，你最期待的76种风景评选”活动，莫干山位列全国第4，国庆前期携程平台热搜榜莫干山景区位列第5。

在新文旅背景下，旅游与各产业的融合发展可谓势不可挡，莫干山度假区也在不断探索度假产业创新融合发展，本次民宿大会以打造德清爱情旅游目的地为切入点，在目的地端实现产业链对接延伸，尝试乡村度假与婚旅融合发展，持续打造莫干山成为国际乡村休闲度假旅游目的地，助力莫干山国家级旅游度假区的精品发展。通过一系列丰富的活动，游客可以近距离体验接触莫干山特色蜜月游产品，聆听莫干山文旅与民宿从业者的的思考和分享。这是一场意义非凡的文旅发展探索，深化莫干山爱情的品牌形象，德清也打造将成国内首屈一指的爱情度假圣地。

莫干山民宿大会暨国际乡村度假与婚旅融合发展论坛顺利举办 – 新闻稿网[Xinwengao.com]

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