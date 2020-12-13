河北沙河：旅游+工业经济融合发展_河北新闻网

近日，游客在国家3A级景区——河北省沙河市金沙河面业参观。作为沙河新型食品健康产业的龙头代表，金沙河集团开拓了一条从农业种植休闲观光到农产品加工、销售体验的工业旅游道路，金沙河面业被评为3A级景区，也是沙河“一城三区四廊”总体布局中工业旅游产业长廊的重要组成部分。 沙河市结合本地产业特色，推出“旅游+工业经济”融合发展项目，其中，以金沙河面业、鸿昇玻璃、特色玻璃小镇、艺术玻璃等企业为依托，发展多种形式的工业旅游。河北日报记者赵永辉摄影报道 近日，游客在国家3A级景区——河北省沙河市金沙河面业参观。沙河市结合本地产业特色，推出“旅游+工业经济”融合发展项目，其中，以金沙河面业、鸿昇玻璃、特色玻璃小镇、艺术玻璃等企业为依托，发展多种形式的工业旅游。河北日报记者 赵永辉摄 近日，游客在参观艺术玻璃。沙河市结合本地产业特色，推出“旅游+工业经济”融合发展项目，其中，以金沙河面业、鸿昇玻璃、特色玻璃小镇、艺术玻璃等企业为依托，发展多种形式的工业旅游。河北日报记者 赵永辉摄 近日，游客在河北省沙河市一家玻璃公司参观艺术玻璃。沙河市结合本地产业特色，推出“旅游+工业经济”融合发展项目，其中，以金沙河…