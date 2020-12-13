8大项目陆续见真容，映月新城建设元年进入爆发期！_政务_澎湃新闻

近日，映月湖公园二期规划曝光，临湖13万㎡连片旧改靓地挂牌，一个崭新的映月新城正在迅速崛起。 映月新城效果图 今年1月，桂城发布了“映月新城规划”，不到1年时间里，大量的资本、技术、人才向映月新城汇聚，慢行系统、公园、学校、医院以及产业、居住配套等重点项目快速推进中。 映月新城效果图 今年7月底，28个重点项目签约落地映月新城（详戳→），涵盖了重点产业、主题园区和城市更新等领域，总投资额超80亿元，映月新城建设进入爆发期。截至目前，映月湖周边5.38平方公里的映月新城核心区的8大重点项目均有实质性进展，“三生相融”的城市形态雏形已显。 市政配套 映月湖公园扩充至24.4万㎡ 近日，映月湖公园二期规划曝光。规划方案透露，未来将通过城市河涌的整治、提升、美化，映月湖直接联通三圣涌，实现与平洲水道的相连。届时，平洲水道的活水将被引入到映月湖，映月湖由此变成城市内的活水公园。 映月湖公园 在映月湖二期扩建过程中，将对周边低矮落后厂房进行整理，设置景观平台以及亲水风雨亭等亲水平台，让市民能近距离享受滨水景观的自然与乐趣。映月湖二期主要围绕水系做文章，将建设新岭南生态商业坊、岭南文化广场、生态教育…