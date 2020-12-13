改变历史消费习惯的四块超级地王

时间太快，特别是房地产，我们似乎已经很难回忆的起五年前上海出让了哪些地块，以及这些项目交付之后又给这个城市交付过什么样的产品，带来什么样的生活 这可能就是这个时代的宿命 今天和大家说的故事，来自一百多年前的上海，那时候的上海，在熙熙攘攘的南京路上出让了四块地王，从此整个上海，甚至中国的很多消费习惯，都因此带来了改变 今日配乐《夜上海》 配一句应景的歌词：夜上海 夜上海，你是个不夜城， 华灯起 乐声响，歌舞升平 1917年，涌现出了一批来上海营商的广东人 大型华侨资本永安、先施、大新、新新，四大百货公司的创始人 ，他们均沿着澳大利亚-香港-广州-上海的路线，最终在南京路上掀起中国现代百货业革命的浪潮。 四大百货公司聚集于一条马路，百米之间，相互竞争，相互促进，把南京路演绎得熠熠生辉 四大公司能够诞生在上海南京路，和这座城市的商业氛围息息相关。 在诉说一百年前的故事之前，我们先来看看上海提供什么样的土壤孕育百货公司，让这座城市成为商业地产的摇篮。 首先是城市人口的急速膨胀， 1866年上海县人口仅为约54万人，1934年，这个数字已经到了350万。 到了新中国成立，上海人口已经高达540万…