北青：中国足协落实会议筹备&接待等工作严格注重“节约”|限薪|酒店_网易订阅

直播吧12月13日讯 明天,中国足协职业联赛专项治理工作会议将在上海召开。据《北京青年报》消息,为了给全行业树立榜样,中国足协在引导俱乐部理性投入的同时,也在会议筹备、接待等方面有意控制标准,厉行节约。 此次职业联赛专项治理工作会议的一个重要议题就是公布职业联赛限薪的相关规定,进一步落实职业球员限薪也成为了会议的重点内容。足协作为行业管理者,也在落实会议筹备、接待等工作上十分注重节俭。 据悉,本次会议的地点被安排在距离上海虹桥交通枢纽仅9公里左右的一家四星级酒店,这里既方便与会代表出行,同时酒店价格也适中,符合足协规定的接待标准。在会议安排方面,此次会议的主会场与会后采访都安排同一会议室的不同区域,这也为与会记者提供了便利。同时由于近期足协杯的赛事还在苏州进行,考虑到上海距离苏州比较近,这也为在苏州工作的俱乐部代表往返出行提供了方便。 (凉笙墨尘)