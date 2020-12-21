万科联合体11.495亿元竞得昆明市盘龙区4宗地块_房产动态_房产_中金在线

中国网地产讯 12月21日，云南省昆明市集中出让25宗地块，总出让面积约844.26亩，总起价81.15亿。其中，8宗土地网上拍卖，剩余17宗将于现场挂牌。 最终昆明同万顺置业有限公司(城邑地产+万科)以总价11.495亿元竞得昆明市盘龙区金辰街道办事处4宗地块。 地块编号KCPL2020-1-A9地块出让面积1.02万平，土地用途为零售商业、批发市场 、餐饮、旅馆、娱乐 、商务金融用地，容积率≤7.89，建筑密度≤23.89%，起始价2.15亿元。 地块编号KCPL2020-1-A2地块出让面积4.71万平，土地用途为城镇住宅用地，容积率＞1且≤ 4.99，建筑密度≤23.82%，起始价4.96亿元。 地块编号KCPL2020-1-A6地块出让面积1.59万平，土地用途为城镇住宅用地，容积率＞1且≤ 5.97，建筑密度≤31.26%，起始价1.67亿元。 地块编号KCPL2020-1- A10地块出让面积2.57万平，土地用途为城镇住宅用地，容积率＞1且≤ 5.19，建筑密度≤27.53%，起始价2.71亿元。 出让文件显示，KCPL2020-1-A2、A6、A10号三个地块必须整体…