中日韩三国共同发布2021年 “东亚文化之都”当选城市_旅游_央视网(cctv.com)

中日韩三国共同发布2021年 “东亚文化之都”当选城市 旅游首页 来源：央视网 2020年12月21日 14:49 A- A+ 我要分享 QQ空间 新浪微博 QQ 微信 原标题： 央视网消息 近期，经过中日韩三国各自评选，中国的绍兴市与敦煌市、日本的北九州市、韩国的顺天市共同当选2021年“东亚文化之都”。 “东亚文化之都”评选是中日韩领导人机制下创建的中日韩三国文化领域的重要品牌，自2013年启动以来，每年各国评选出1-2个城市当选“东亚文化之都”。当选城市以“东亚文化之都”名义开展形式多样的文化和旅游活动，重点通过文化交流与合作、非物质文化遗产保护与传承、公共文化服务体系建设、文物保护利用与城市规划经验交流与共享、旅游推广等活动，带动城市和市民更积极地参与东亚区域文化和旅游合作，带动城市文化建设，激发城市活力，扩大城市的国际知名度、美誉度，切实实现以文惠民，以文兴城。 根据惯例，三国文化部长在每年的中日韩三国文化部长会上共同为当选城市授牌。因受疫情影响，计划于今年举办的第12届中日韩文化部长会推迟举办，三国通过媒体对外宣布2021年“东亚文化之都”当选城市。 当选2021年“东亚文…