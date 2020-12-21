同样遭受疫情影响，为何中国经济一枝独秀_国内财经_财经_中金在线

同样遭受疫情影响，为何中国经济一枝独秀 今年以来，面对新冠疫情对全球经济的冲击和影响，以及有的国家不积极抗疫，反而大打贸易国战，导致世界经济雪上加霜，国际经济组织对世界经济的预测也普遍十分悲观，预测今年全球经济将出现较大下滑。但是，对中国经济却信心很足，纷纷预测，中国将成为2020年全球主要经济体国家中唯一实现正增长的，成为一花独放。 国际货币基金组织(IMF)在最新的《世界经济展望报告》中预计，2020年全球经济将萎缩4.4%，中国经济将增长1.9%，是全球唯一实现正增长的主要经济体。IMF预计明年中国经济增幅有望达8.2%。世界银行的预测则显示，中国今年的国内生产总值(GDP)将增长1.6%，而全球经济整体将收缩5.2%。世界银行还预测，2021年中国经济增速将达7.9%。其他的国际机构，如国际评级机构惠誉等，也都给予了中国经济比较高的评价，认为中国是2020年唯一能够实现经济正增长的国家。 那么，为什么国际机构会如此眷顾中国经济、看好中国经济呢？难道是他们特别偏爱中国经济吗？显然不是。要知道，前两年，有些国际机构还在唱衰中国经济、唱衰中国企业、唱衰中国金融。这些国际机构能够从唱衰…