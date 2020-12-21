“太极拳”“送王船”列入人类非物质文化遗产代表作名录_旅游_央视网(cctv.com)

“太极拳”“送王船”列入人类非物质文化遗产代表作名录 旅游首页 来源：央视网 2020年12月21日 12:35 A- A+ 我要分享 QQ空间 新浪微博 QQ 微信 原标题： 央视网消息 联合国教科文组织保护非物质文化遗产政府间委员会（以下简称“委员会”）第15届常会于2020年12月14日至19日在线上召开。本届常会共评审57个国家申报的50个非物质文化遗产项目。北京时间12月17日晚，我国单独申报的“太极拳”、我国与马来西亚联合申报的“送王船——有关人与海洋可持续联系的仪式及相关实践”（以下简称“送王船”）两个项目，经委员会评审通过，列入联合国教科文组织人类非物质文化遗产代表作名录。至此，我国共有42个非物质文化遗产项目列入联合国教科文组织非物质文化遗产名录（册），居世界第一。 太极拳自17世纪中叶形成以来，世代传承，习练者遍布全国各地，并在海外有着广泛传播和传承。太极拳对于习练者的性别、年龄、体质、职业、民族没有限制，通过习练太极拳，人们在修身养性、强身健体的同时，也传承着中华民族的文化基因。“学拳明理”，太极拳所蕴含的阴阳循环、天人合一的中国传统哲学思想和养生观念，丰富着人们…