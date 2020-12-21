申花球员:隔离1天恍若7年 晚上做"噩梦"直接吓醒|吉奥瓦尼·莫雷诺|上海申花队|酒店_网易体育

自上周一凌晨降落在浦东国际机场后，上海绿地申花队员结束了长达一个月的漂流海外的生活。申花全体将士严格按照防疫要求，统一前往指定的隔离 酒店 ，已经过去了一周。如果一切顺利的话，下周的这个时候，他们将返回家中，与亲人团聚，享受着难得的假期。 伙食有改善，读书喝茶成习惯 往年征战客场也住过不少酒店，虽然出差的次数多，但往往三四天就可以返回上海。然而在这个特殊的赛季，队员们已经记不清大家在酒店里呆了多久了。球队先是在海口冬训，随后转战阿联酋的迪拜和阿布扎比，返回国内后还在苏州训练了几天，转而赛季开始，球队便驻扎在大连和苏州两地的赛区酒店，亚冠开始便是一个月的多哈酒店生活，最后返回国内还要在上海的隔离酒店内观察两周。 "回到国内后，每天在窗口看看飞机起起落落，也觉得是一件幸福的事情。今年感觉一直住在酒店的房间里，由此想家是肯定的。"这是经历了一个漫长赛季之后，每位队员的心声，"有一天晚上做梦梦见自己从隔离酒店出来了，"王伟开玩笑道，"但潜意识里心想日子还没到啊。"因为场面过于惊险，他没让这个" 噩梦 "持续得太久便强迫自己醒来，醒来后发现还躺在隔离酒店的床上，他才放心下来，然后算算还有多久能回…