昆明市58.66亿元出让18宗地块 大华、阳光城、万科各有斩获

中国网地产讯 12月21日，云南省昆明市集中出让25宗地块，总出让面积约844.26亩，总起价81.15亿。其中，8宗土地网上拍卖，剩余17宗将于现场挂牌。 截止发稿，5宗地流拍，1宗地块中止交易，剩余1宗地块未出结果，18宗地成交。总成交价58.66亿元。 其中，大华集团18.2亿元摘得西山区马街街道办事处3宗住宅用地； 阳光城 16.07亿元摘得西山区福海街道办事处2宗地块；城邑地产+ 万科 11.495亿元摘得盘龙区金辰街道办事处4宗地块；俊发集团8.81亿元摘得盘龙区金辰街道办事处5宗地块； 国恒投资2585.72万元摘得盘龙区东华街道办事处2宗地块；东聚投资2.54亿元摘得空港经济区DTCKG2020-005地块；云南滇中城投恒居置业1.54亿元摘得空港经济区DTCKG2018-009地块。 五华区西北新城普吉街道办事处KCWH2020-8-A1、9-A1、10-A1、11-A1共4宗约189亩土地已流拍，西山区前卫街道办事处南坝社区居民委员会KCXS2020-9号地块已中止交易；空港经济区大阪桥街道办事处DTCKG2020-001地块流拍。 昆明大华春雨 房地产 开发有限公…