“旅游+时尚+体验”激情碰撞 引领冰雪游玩新主张 扫码阅读手机版 来源： 作者： 编辑：王晓迪 2020-12-21 09:55:00 “真是太开心了!” 2020年12月14日，中国雪乡，小编“混”在千人狂欢的游客中也享受了激情澎湃的一刻。现场的音乐声、呐喊声、掌声不绝于耳，这是一场冰雪文化与时尚文化的浪漫邂逅，在群山环绕，风光旖旎的冰雪天地中，着实感受了一把冰火两重天的畅快。 【冰雪大秀 扮靓雪乡】 随着夜幕的降临，家家点亮了大红灯笼。皑皑白雪在灯笼的映衬下，泛着柔和的金光，农家院的窗户里透出温暖的光亮，积雪屋檐悬挂形成厚厚的“雪帘”，雪蘑茹在红光照耀下形态各异，韵味无穷。 18时30分，“约惠冰雪 黑龙江冬季服装节”——“雪乡梦幻冰雪大秀”暨电商直播夜在中国雪乡盛大举行，以“冬梦雪乡”、“约惠雪乡”为主题的冬季潮流服饰秀隆重上演，千余名游客现场参加活动，125万人同步收看了活动直播。活动现场，身着靓丽服饰的模特们身材婀娜多姿，向游客们款款走来，在雪乡周围景致的映衬下格外艳丽。现场气氛热烈，游客们陶醉在欣赏美女美装美景的氛围中，生态与都市文化交相辉映。 【雪地蹦迪 千人狂欢】 悦动…