2020年武汉电竞旅游嘉年华开幕 探索“电竞+旅游”新模式

12月19日晚，由湖北省委宣传部、武汉市委宣传部指导，武汉市文化和旅游局与腾讯《地下城与勇士》联合主办的武汉电竞旅游嘉年华暨《地下城与勇士》阿拉德市集在汉口里正式启动。 活动现场，编钟演奏《地下城与勇士》阿拉德市集活动主题曲，将荆楚文化与游戏文化相结合，将《地下城与勇士》音乐表演融入编钟，演绎具有年轻受众影响力和记忆点的经典音乐，让观众大呼过瘾。1000架无人机组成的飞行表演编队在汉口里上空展开，黄鹤楼、长江大桥等旅游地标以及DNF电竞元素轮番呈现，点亮城市夜空，令电竞爱好者及外地游客们惊叹不已。 本次2020武汉电竞旅游嘉年华，以“旅游+电竞”为主打，以“闪光，为每一份热爱”为主题，从12月19启动，持续至12月26日，在为期一周的时间里，还将陆续推出2020武汉电竞旅游文创周暨《地下城与勇士》阿拉德市集活动、2020武汉电竞旅游主题灯彩展、DNF国际F1天王赛以及武汉电竞文化数字艺术秀活动等一系列活动，涵盖城市地标、特色街区、非遗文化、汉派小吃等旅游元素，将江城美景、荆楚文化与电竞文创内容体验相结合，为全国各地的电竞爱好者与游客们呈上一场精彩纷呈的电竞文创之旅，探索“电竞+旅游”新…