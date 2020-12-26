首届中国供应链管理年会于上海朱家角开幕

上海2020年12月26日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — 2020年12月26日，由中国物流与采购联合会（以下简称“中物联”）主办，中物联采购与供应链管理专家委员会、中国市场杂志社、中物联现代供应链研究院、中物联服务贸易分会、中采服务贸易产业园联合承办的“首届中国供应链管理年会”（以下简称“年会”）在上海市青浦区朱家角正式开幕。



图1 会场全貌

当今世界正在经历百年未有之大变局，供应链已经成为全球政治经济竞争的核心要素。今年国务院把供应链稳定作为“六稳六保”工作之一写进了政府工作报告，十九届五中全会又提出“提升产业链供应链现代化水平”，不久前闭幕的中央经济工作会议进一步明确了“增强产业链供应链自主可控能力”的重点任务，对我国供应链发展工作提出了新要求。但我国供应链学术研究、实践应用水平还有很大提升空间，国内长期缺乏专业的供应链学术交流平台，年会正是中物联填补这一空白的重要举措。

中物联会长何黎明，中物联副会长、中物联现代供应链研究院院长蔡进，工业和信息化部运行监测协调局保障协调处处长谌凯，商务部流通业发展司供应链发展处一级调研员王楠，上海市青浦区人民政府副区长彭一浩，长三角生态绿色一体化发展示范区执行委员会营商和产业发展组组长朱正伟，国家电网物资部主任丁扬，中物联会长助理、中物联采购委主任、中物联现代供应链研究院常务副院长胡大剑等出席了开幕式。

中物联党委副书记余平主持了开幕式，期间与会领导与嘉宾共同见证了长三角产业链供应链大数据平台的启动仪式。中物联会长助理、采购与供应链管理专业委员会主任胡大剑主持了下午论坛。

何黎明在致辞中提到，中国供应链管理年会的诞生既是为了贯彻落实国家供应链战略，也是为了应对全球局势的发展变化，更是为了推动供应链行业全面发展。年会的诞生有三个背景：第一，供应链在保障国民经济安全稳定方面发挥着越来越显著的作用，今年以来在政策层面得到了前所未有的重视；第二，当前世界正经历百年未有之大变局，供应链发展面临新的机遇和挑战；第三，我国供应链行业全面发展需要一个多方交流协同平台。在“十四五”期间，供应链有四个发展趋势值得关注：第一，供应链安全的重要性显著上升；第二，供应链开放是应对未来全球竞争的重要方向；第三，数字供应链将迎来迅猛发展；第四，创新能力将成为供应链的核心竞争力和驱动力。希望中国供应链管理年会成为我国供应链事业的一个里程碑，激发创新潜能，强化教育、科研与生产实践的结合，促进供应链人才的培养和成长，推动科技与经济可持续发展。



图2 中物联会长何黎明发表致辞

上海市商务委员会副主任刘敏为年会远程视频致辞，提到上海未来要大力发展“五型”经济 — 创新型、服务型、总部型、开放型、流量型，欢迎中物联、各高校、各类企业来到上海，共话中国供应链创新与应用新篇章。

年会主席团主席蔡进报告了中国供应链管理年会创办背景，蔡进指出，为深入贯彻落实中央提出提升产业链供应链现代化，增强产业链供应链自主可控能力的系列精神，推进我国供应链产学研相结合、理论和实践相结合、技术和应用相结合，中物联决定从2020年起举办“中国供应链管理年会”。年会将以“提升我国产业链供应链现代化水平”为目标，打造一个开放的产学研多方交流平台，汇聚企业供应链从业者、高校科研院所学者，开展国内外学术交流合作，共同探讨供应链理论创新与实践前沿经验，为院校供应链专业及相关学科建设服务，为发现和培养现代供应链专业人才服务，为提升我国供应链创新发展服务，为促进我国供应链的学术研究和国际交流服务。蔡进指出，年会今后的活动要做好“四推”工作，即推动供应链理论创新，推进供应链学术交流，推广供应链成果应用，推荐供应链理论人才；中物联在推进供应链理论创新与应用方面要做到“六个一”：建好一个平台 — 中国供应链管理年会，办好一份杂志 — 《供应链管理》学术期刊，建好一套案例 — 供应链案例库，编好一份报告 — 《中国供应链发展报告》，建好一批基地 — 供应链产学研基地做好一个活动 — 供应链创新与应用在线论坛。



图3 中物联副会长蔡进演讲

中国市场杂志社社长兼总编辑范建华向与会嘉宾介绍了年会指定媒体 — 国家级高端学术期刊《供应链管理》。《供应链管理》学术期刊由中物联于2020年1月创办，创刊一年来被中国知网等多家主流数据库全文收录，并被列为人大复印报刊资料转载来源期刊，转载率已达30%。

彭一浩介绍了长三角一体化发展及青浦区投资情况，随后中物联现代供应链研究院执行副院长王书成介绍了长三角一体化产业链供应链大数据平台并主持了平台启动仪式。何黎明、蔡进、彭一浩、朱正伟、朱家角镇党委书记高健、中采服务贸易产业园董事长金小平共同上台，为能量柱注入供应链新动能。



图4 长三角一体化产业链供应链大数据平台启动仪式

华中科技大学管理学院教授、博导，年会学术委员会主任马士华先生发表了主旨演讲，解读供应链管理现代化的内涵，从管理思想的现代化、管理组织的现代化、管理技术的现代化三个角度为企业提供了提升供应链核心竞争力的宝贵建议。

据悉，本次论坛主要活动分为：开幕式、主论坛、主题分享和主题对话，同时举办了年会主席团第一次闭门会议和中物联现代供应链研究院第一届理事会第二次会议。

年会四场主题分享是践行“产学研交流平台”的创新环节，邀请国内顶尖供应链学者和知名企业供应链高管就同一个主题分别发言，并特邀嘉宾对二者不同角度的发言进行整体评议。北京物资学院副院长何明珂、中国人民大学商学院副院长宋华、东南大学经济管理学院教授赵林度、复旦大学管理学院教授胡奇英与国家电网物资部主任丁扬、联想中国区供应链总监张敏、中兴通讯股份有限公司采购管理总监刘婷婷、深圳市怡亚通供应链股份有限公司副总裁邱普分别就“产业链供应链安全”、“数字化供应链”、“供应链弹性管理”、“供应链服务提升产业链价值”等热点话题进行了探讨，中国科学技术大学管理学院执行院长余玉刚、北京工商大学商业经济研究所所长洪涛、厦门大学管理学院教授许志端、北京理工大学管理与经济学院教授冉仑分别给出了精彩评议。

上海大学现代物流研究中心主任储雪俭、深圳创捷供应链有限公司总裁文健君、百望云首席咨询专家黄军、朱正伟四位嘉宾在王书成主持下就“长三角一体化增值税专用发票电子化试点与供应链金融创新发展”进行了圆桌对话。

开幕式前夕的年会主席团闭门会议由胡大剑主持，蔡进发表了总结讲话。主席团积极讨论，审议通过了年会方案及学术委员会名单，并确定了2021年年会主题和有关方案。



图5 年会主席团会议

中物联现代供应链研究院第一届理事会第二次会议上，胡大剑向理事会报告了研究院2019-2020年工作总结及2021年工作计划，会议审议通过了《关于增补副理事长单位、理事单位的提案》、《关于增补研究院专家委员的提案》两项提案。

首届中国供应链管理年会于上海朱家角开幕 – 新闻稿网[Xinwengao.com]

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