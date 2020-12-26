诺诚健华股票调入港股通股票范围

北京2020年12月26日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — 生物医药高科技公司诺诚健华（香港联交所代码：09969）今天宣布，根据相关规定，公司股票自2020年12月28日起纳入港股通股票范围。

12月25日，中国投资信息有限公司发布《关于对特定类型公司股票纳入沪港通下港股通标的实施首次调整的通知》，将诺诚健华-B（09969）等生物医药公司纳入沪港通下的港股通股票名单，下周一（12月28日）生效。

通知称，“根据《上海证券交易所沪港通业务实施办法》有关规定及沪深港3所达成的共识，对符合沪港通下港股通（以下简称港股通）纳入条件，按照香港联合交易所《主板上市规则》第18A章节上市，且股份名称结尾有“B”字标识的生物科技公司股票实施首次纳入调整，并自下周一港股通交易日起生效。”

同一天，中国创盈市场服务有限公司发布《关于深港通下的港股通股票名单调整的公告》，将诺诚健华-B（09969）等生物医药公司调入深港通下的港股通股票名单，2020年12月28日（下周一）生效。

公告称，根据《深圳证券交易所深港通业务实施办法》的有关规定及深沪港交易所达成的共识，按照香港联合交易所《主板上市规则》第18A章节上市的、股份名称结尾有“B”字标识的生物科技公司的股票自2020年12月28日起纳入港股通股票范围。

2020年初，尽管疫情在全球蔓延及资本环境错综复杂，诺诚健华在3月23日通过首次“云敲锣” 的方式，作为2020年首只港交所的生物医药科技股在香港交易所成功挂牌上市，由此拉开今年生物医药港股上市的序幕。

关于诺诚健华

诺诚健华（香港联交所代码：09969）是一家商业化阶段的生物医药高科技公司，专注于恶性肿瘤及自身免疫类疾病治疗领域的一类新药研制，适用于中国病人高发的淋巴瘤、肝癌、胆管癌、尿路上皮癌等多种恶性肿瘤及自身免疫类疾病。现有多个新药产品处于商业化、临床及临床前研发阶段。公司在北京、南京、上海、广州、美国新泽西和波士顿均设有分支机构。

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