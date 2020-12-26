深圳2020年12月26日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — 2020年12月25日，据深圳证券交易所公告，全球半挂车与专用车高端制造领先企业 — 中集车辆（集团）股份有限公司（下称“中集车辆”或“集团”，股票代号：1839.HK）创业板IPO申请，获深交所创业板上市委审议通过。此前于 2019 年7月，中集车辆已成功在香港联交所上市。

本次IPO募集资金拟投资项目围绕主营业务进行，将分别用于数字化转型及研发项目、升级与新建灯塔工厂项目、新营销建设项目、偿还银行贷款及补充流动资金。

海通证券股份有限公司为本次A股发行的独家保荐人，主承销商包括海通证券股份有限公司、中国国际金融股份有限公司、平安证券股份有限公司以及中天国富证券有限公司。

中集车辆管理层表示：“集团一直致力于推动行业的技术创新与合规化发展，借着本次A 股上市契机，集团融资渠道和全球业务将得以升级，集团将加速全球半挂车与专用车战略布局，扩大规模效应，推动产业的发展与升级，全面建设高端制造体系。为有效应对全球贸易逆风的影响，集团将向‘跨洋经营，当地制造’的经营理念升级，以构建在全球经济新常态下的良好韧性。A 股上市将有效提升集团的投资价值，使公司在境内外市场相互促进的氛围中，得到充分的发掘与认同，进一步提升集团的市场形象及国际知名度。”

中集车辆是全球销量排名第一的半挂车高端制造领先企业，是中国领先的专用车上装和冷藏厢式车厢体生产企业。水泥搅拌车产品已经连续三年在中国销量第一。此外，中集车辆也是国内城市渣土车委托改装业务先行者。

目前集团在境内外已建成12家半挂车生产灯塔工厂、6 家专用车上装生产灯塔工厂、2 家冷藏厢式车厢体生产灯塔工厂，并搭建了多个系列半挂车产品的“产品模块”，集团将继续致力于全面搭建和完善“高端制造体系”，保持集团的持续竞争优势。

2020年前三季度，中集车辆实现营业收入超过人民币188.0亿元，同比增长7.3%，经营性现金流近人民币16.1亿元，同比增长26.2%。在新冠肺炎疫情的笼罩之下，公司逆势而上，录得稳健的财务状况。

纵使新冠疫情打击全球经济，然而中国国内疫情防控取得重要成效，经济恢复的表现一枝独秀。同时，中国提倡内循环经济战略、新基建等政策成为经济增长的主要动力，加上电商物流以及冷链运输蓬勃发展，中集车辆把握当中机遇，于2020年前三季集团的中国半挂车业务增长显著。

得益于中国政府加快治理“超限和超载”运输行为，尤其是二代半挂车新国标在2020 年进入全面生效，推动集团中国半挂车的收入与毛利率的显著增长。此外，随着近期各省陆续推出了庞大的投资计划，使集团智能环保型城市渣土车和轻量化耐用型水泥搅拌车产品销量持续提升，中集车辆专用车上装业务收入增长明显。

此外，国内生鲜产品冷链运输需求殷切，以及新冠疫情刺激了冷链物流市场的发展，加上中国政府在2020 年建设国家17 个骨干冷链物流基地以及减免高速公路农产品运输收费等一系列措施的实施，中国冷藏车市场的加速增长。这些因素使集团冷藏厢式车厢体的销量持续增加，冷藏厢式车厢体在未来也是集团重点发展的主要业务。

全球经济发展放缓，集团于2020年上半年的海外市场半挂车受到一定情度的影响，公司积极推动“跨洋经营，当地制造”的经营模式，最大程度地发挥了全球 22 家生产工厂和 10 家组装工厂的协同能力，有效适应多变全球经济环境。

2020年第三季度，美国经济出现复苏，GDP按季升33.1%，创下最大单季增长纪录。美国货运研究机构（FTR）的数据显示，10月净挂车订单56500辆，创下历史记录，干货厢式车及冷藏车的订单保持强势，未来集团的海外业务将有望稳步发展。

展望未来，面对全球众多不明朗因素，集团将审慎应对及采取灵活调整策略。同时，集团将抓住国内外双循环经济形势为行业发展提供的发展机遇。

此外，集团将把握在A股上市的契机，完善企业治理，建设人才长效激励机制，齐心协力建设以“升级产品模块”“完善灯塔工厂”“启动营销变革”“推动组织发展”为基石，将同步加大对产品智能互联化的升级力度，抓住国内市场向高端制造升级、自动化、智能化生产模式发展。集团将锐意巩固全球半挂车和专用车高端制造的行业领导地位，并为股东带来最佳的回报。

中集车辆深交所创业板IPO获上市委审议通过 – 新闻稿网[Xinwengao.com]

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