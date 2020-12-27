"考研天价酒店房"又冒头 大堂沙发、值班室都被高价卖出|宾馆_网易教育

来源：新华每日电讯 2021年全国硕士研究生招生考试将于12月26日至28日举行，全国报考人数为377万。近年来，越来越多的考生为确保 考研 过程顺利，选择入住考点附近的 宾馆 酒店，“考研 酒店房 ”随之产生。 新华社记者调查发现：随着考研时间临近，一些地方宾馆、酒店的“考研房”价格暴涨5倍至10倍之多；有的宾馆、酒店为获暴利，恶意对已预约的消费者毁约；还有的将大厅沙发、 值班室 按客房价卖出，甚至将不具备安全卫生经营资质的空间高价出售给考生过夜，攫取暴利。 有宾馆数天内价格涨10倍，大堂沙发、值班间、办公室当客房卖高价 江西南昌考生小刘在考点公布当天，准备上网下单预订江西科技学院考点附近的维也纳国际酒店的房间。他发现以当时页面显示的200多元一晚的正常价格下单后却无法订到房间。清晨时分他再搜索时，发现该酒店订房价已涨成600多元每晚。 小刘表示，涨价后房费已逼近自己的月生活费，但为方便考研只能咬牙“出血”。 考点周围“一房难求”，一些不好住甚至不能住的空间也以高价卖给考生。南昌师范学院考点附近的飞跃宾馆经营者表示，考试期间她把自己住的值班工作间也高价卖出去了。记者看到，该房间不足1…