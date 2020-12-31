“旅行”加“晚宴” 西媒如何被中共收买

【大纪元2020年12月31日讯】（大纪元记者徐简综合报导）为什么很多西方媒体都帮中共大唱赞歌？原因之一是众多的“ 主流媒体 ”都得到过“ 中美交流基金会 ”（CUSEF）提供的变相好处，有的是费用全包的中国旅行，有时是觥筹交错的“私人晚宴”，而CUSEF的交换条件是希望他们为中共做“有利报导”和传播“积极信息”。 12月29日《国家动脉》报导，美国司法部的《外国代理人注册法》（FARA）档案详细揭示了这些所谓“ 主流媒体 ”与 中美交流基金会 （CUSEF）之间长达十来年的关系。 涉足其中的媒体，几乎网罗了绝大部分的西方主流机构，如《纽约时报》、《华尔街日报》、《华盛顿邮报》、路透社、CNN、《福布斯》、《金融时报》、彭博社、ABC新闻、法新社、BBC和《时代》等。 CUSEF是2008年由 董建华 发起、由中国共产党主导的组织，名义上自称所谓的“私人民间组织”。该组织除了拉拢西方媒体，还针对美国大学捐款来资助“政策研究、高层对话和交流计划”，此外还是针对美国国会、社会精英以及州和地方官员的游说活动的幕后策划者之一。 董建华担任过中共政协（CPPCC）副主席，而政协是中共统一工作阵线…