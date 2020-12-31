深圳2020年12月31日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — 中国领先的英语培训（“ELT”）服务提供商美联教育集团（纳斯达克代码：METX）（“美联教育”或“公司”）今日宣布其ABC青少英语品牌最新的运营进展。自美联教育于2018年收购ABC青少英语后不断的升级及整合，ABC青少英语品牌的业务形态逐渐成熟，业绩增长力显现。

ABC青少英语是美联教育旗下的独立教学品牌，专注青少英语教育，为3-16岁儿童提供“全龄段”英语学习平台。今年9月复课以来，ABC青少英语校区的复课率超90%，出勤率达100%，今年11月收现同比增长约10%，业务趋于全面复苏。日前，ABC青少英语的16个校区均已全面引入双师课堂，线上、线下双轮驱动的业务模式确立。通过2020年第四季度公司对ABC青少英语的岗位结构与职能的调整优化，公司预计2021年ABC青少英语外籍教学成本同比还将下降25%，显著改善了部门效率与单位人效。

目前，我国青少英语培训市场发展空间巨大，渗透率提升仍有充分潜力。依托现有的成人及青少线下中心网络，美联教育计划继续快速布局高端青少英培训市场，巩固长期的竞争优势。

关于美联教育集团

美联教育集团是中国领先的ELT服务提供商，为中国学生和专业人士提供英语和未来技能培训。通过完善的数字平台和遍布全国的学习中心网络，公司以三个行业领先的品牌提供服务：美联国际教育（成人和初级ELT服务），ABC青少英语（主要是初级ELT服务）和立刻说（线上ELT）。公司具有卓越的教学质量和学生满意度，这得益于其业务中部署的高端技术，包括由AI驱动的集中式教学和管理系统，这些系统可以实时记录和分析学习过程。

公司致力于提高中国人整体英语能力和竞争力以应对全球化的快速发展。其经验丰富的管理人员致力于进一步开发其数字平台并扩展其学习中心网络，从而为中国越来越多的学生提供持续发展优化的服务。

欲了解更多信息，请访问公司网站：https://investor.metenedu-edtechx.com。

安全港声明

本公告包含前瞻性陈述。这些声明是根据《 1995年美国私人证券诉讼改革法案》中的“安全港”条款做出的。这些前瞻性声明可以通过诸如“意愿”，“期望”，“预期”，“未来”等术语来识别。 “打算”，“计划”，“相信”，“估计”和类似陈述。除其他事项外，本公告中关于“美联出国考试”业务包含前瞻性陈述。公司还可以在向美国证券交易委员会提交或提供给美国证券交易委员会的报告，向股东提交的年度报告，新闻稿和其他书面材料以及其高级管理人员，董事的口头陈述中做出书面或口头前瞻性陈述，或第三方的员工。并非历史事实的陈述，包括有关公司信念和期望的陈述，均为前瞻性陈述。前瞻性陈述涉及固有风险和不确定性。多种因素可能导致实际结果与任何前瞻性陈述中的结果有实质性差异，包括但不限于以下各项：新冠疫情的影响，我们在不大幅降低课程费用的情况下吸引学生的能力；我们继续聘用，培训和保留合格教师的能力；我们维持和增强“美联”品牌的能力；我们有效，高效地管理学校网络扩展并成功执行增长战略的能力；正在进行或将来发生的诉讼或仲裁的结果，包括与版权和其他知识产权有关的诉讼或仲裁；中国英语培训领域的竞争；我们的收入以及某些成本或费用项目占我们收入的百分比的变化；中文英语培训和私立教育市场的预期增长；与私人教育服务及其提供者有关的中国政府政策；中国的健康流行病和其他暴发；以及中国的总体经济状况。有关这些风险和其他风险的更多信息，包含在我们关于表格20-F的年度报告以及提交给美国证券交易委员会的其他文件中。除非适用法律要求，否则公司不承担更新任何前瞻性陈述的义务。本新闻稿和附件中提供的所有信息均截至本新闻稿发布之日，除适用法律要求的情况外，公司不承担更新此类信息的义务。

投资者及媒体垂询，请联系：

美联教育集团

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埃森德投资者关系

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美联教育：ABC青少英语业绩增长力显现，2020年11月收现同比增长约10% – 新闻稿网[Xinwengao.com]

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