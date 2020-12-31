北京2020年12月31日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ —

告别2020 迎接2021

2020年即将过去，这一年大家都经历了很多不平凡的事情，也遭遇了诸多挑战。在疫情之下，豆神教育努力奔跑，以提升全国中小学生文学素养为己任，努力让生活在这片蓝天下的所有孩子都可以享受到优质的文学教育。

这一年，作为教育公益领域重要的参与者和实践者，豆神大语文携手未来公益举办了23场公益讲座，为超过30万学生传授语文素养知识；我们走进了全国13家公立校，帮助校内学生拓展文学视野；为了践行教育资源均等化的伟大理念，我们前往河南、河北三个国家级贫困县，为当地数千名学生传递优质的文学知识，同时捐赠价值近50万元的豆神大语文公益课程。

“未来公益”全称未来青少年文学文化公益计划，是由北京师范大学课程与教学研究院语文教育创新研究中心、北京师范大学文学院语文教育研究所主办的教育公益项目，于2019年11月正式对外发布。

2020豆神大语文x未来公益大事件盘点

2020年2月 公益校园行讲座启动

这一年，豆神大语文与未来公益一同进行了近20场线上公益讲座，开设了保定市莲池区教体局专场，杭州四中、新登中学专场，厦门一中专场，北京实验二小专场，马坊小学专场和北京四中专场，并围绕热点开展了面向全国范围的高考作文全解、中考作文全解等公益讲座，讲座视频累计观看次数超过30万，为数万名师生提供了优质的文学教育。

2020年4月 未来京豆计划

豆神大语文携手未来公益向京东物流开启了未来京豆计划，计划向京东物流一线员工捐献总价值数千万元的定制化语文作文提升课，致敬疫情期间默默付出的京东快递一线人员，感谢他们在非常时期为社会做出的重要贡献，并重点关注快递小哥的子女教育问题。

2020年4月 “小松鼠写作书桌”征文大赛

豆神大语文参与支持了未来公益与阿里巴巴松果公益以及《美文》杂志，联合发起“小松鼠的写作书桌”中小学生征文大赛。通过写作辅导以及征文大赛的形式，帮助贫困县学生提升写作水平，让贫困县的孩子们享受优质的语文教育。

2020年5月 “实体书店再春天”海报征集

响应北京市委宣传部号召，豆神大语文参与了未来公益与新浪阅读联合发起“实体书店再春天”海报征集活动。号召广大青少年关注实体书店，共同守护城市精神之光。

2020年8月 公益助学计划启动

作为大语文教育的领跑者，豆神大语文推出了丰富多样的语文教育公益课，专项支持未来公益启动的“未来公益助学计划 — 为乡村青少年传递优质教育资源”，关爱乡村地区中小学生，搭建传递教育资源的公益平台。

学生通过在未来公益平台参与活动，赢取相应公益魔方，并以魔方兑换公益课程的形式定向捐赠给贫困地区的中小学生。

2020年9月 “小讲堂”正式启动

为满足广大中小学生碎片化时间的学习需求，豆神大语文支持未来公益启动“小讲堂”，每次讲座时长在20分钟左右，让学生通过碎片化时间掌握写作知识的精华。

2020年10月 走进河北易县

豆神大语文在未来公益和阿里巴巴-松果公益指导下，走进大山，前往河北省保定市易县大龙华中心小学，传播写作理念，并赠送师生总价值3万元的统编版语文教材校内同步写作课程。

2020年11 走进河南省周口市淮阳区

豆神大语文携手未来公益走进河南省周口市淮阳区，分别为新华小学、淮阳中学、陈州高中数千名师生展开四场大型公益讲座，帮助当地孩子提升写作能力，拓展文学视野。

2020年11月 走进小汤山马坊中心小学

豆神大语文与未来公益一同走进北京市昌平区小汤山马坊中心小学，通过公益讲座的形式，帮助孩子们攻克想象类作文写作难题。

2020年12月 走进河北省巨鹿县

走进河北省巨鹿县，豆神大语文与未来公益、阿里巴巴松果公益为当地1000多名师生传授最新的写作理念以及方法。同时将学生在未来公益平台魔方兑换的公益课程，全部捐献给巨鹿县教育局，总价值30万元。

2020年12月 走进北京四中

豆神大语文携手未来公益走进北京四中，邀请青年语文教育推广人陈思博士向北京四中高二同学讲授了一堂以“阅读经典的三种视角”为主题的公开课，助力重点高中学子开拓文学视野。

2020年12月 上饶市文学素养大赛

豆神大语文独家承办了由未来公益指导、上饶市教育局主办的青少年文学素养大赛，超过10万名中小学生参与了本次活动。此次大赛打造了青少年文学素养提升活动的样板，激励并引领广大青少年学生积极诵读经典诗歌，弘扬中华优秀传统文化，全面提升中小学生文学素养。

2020年已近尾声，放眼未来，豆神大语文将继续与未来公益一同，努力践行文化教育公益的各项理念。

砥砺前行，跨界协同，豆神大语文x未来公益2020大事记 – 新闻稿网[Xinwengao.com]

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