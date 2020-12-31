北京2020年12月31日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — 在日前召开的第十一届中国数据库技术大会（DTCC2020）上，浪潮一举包揽了年度最佳创新解决方案和年度技术卓越奖两项大奖，彰显出领先的技术创新实力和数字化领导能力，为国内核心式数据库产品树立了技术标杆。

历经十一年的积累与沉淀，DTCC见证了整个数据库行业的发展与演变，其年度评选结果俨然成为行业发展的技术风向标。作为年度最佳创新解决方案，浪潮K-DB数据库是继Oracle之后国内真正实现基于共享存储多活并行写入的 K-RAC集群的数据库，支持X86、Power系统以及各类芯片平台，能够保障关键行业核心应用7*24小时不间断运行，确保用户享受出色的本地化数据库支持服务。

目前，浪潮K-DB已经为金融、能源、政府、医疗、教育等十余个行业用户核心业务系统提供关系型数据库服务与支撑，真正解决了金融级核心交易类业务场景的高可用性、高可靠、高性能、高安全等问题，得到了中行、建行、工商总局、中铁集团等客户的高度认可，为用户国产化选型提供强有力的优选方案。

基于K-DB 11g数据库的K-RAC集群、支撑计算与存储模块分离架构的KAS存储虚拟化技术以及强大的服务器、存储产品优势，浪潮推出了数据库一体机inData产品，填补了软硬件同品牌的国产数据库一体机市场空白，凭借inData一体机摘得了年度技术卓越奖。

近年来，一体机产品受到用户越来越多的关注，inData数据库一体机支持智能过滤、存储索引、智能缓存等先进技术，利用高性能的NVMe PCIe闪存驱动器作为缓存，结合了横向扩展存储、InfiniBand网络，为海量数据业务系统提供了无与伦比的处理能力，系统拥有千万级IOPS与微秒级延迟，全面地提升了数据库在HTAP混合环境下的处理能力，极大缩短响应的延迟，解决数据库I/O瓶颈。

浪潮信息数据库产品线总经理乔鑫介绍，浪潮紧跟用户的需求，不断地打磨产品，除了加强产品技术创新外，加大了易用性、培训、生态等方面的建设，进一步完善了K-DB监测和迁移等周边工具，继续提高软硬结合的力度加大研发的投入，促使inData数据库一体机占领更大的市场，扩大生态圈，合作伙伴数量较去年提升了60%，截至目前一共适配了上百家ISV及上千款应用，促进了国产化数据库产品的更好落地。

执核心数据库牛耳 浪潮K-DB数据库及inData一体机获两项年度大奖 – 新闻稿网[Xinwengao.com]

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