不去可惜去了后悔，下面这4个景点，你去过几个呢？|象鼻山|稻城亚丁|黄鹤楼|桂林山水|旅游_网易订阅

现在的人们都爱上了旅行，在假期的时候都不想待在家中，都想要用外出旅游的方式来放松心情，开拓一下眼界。景点也有很多种，但是无论哪一种都能给人们带来不一样的享受，可是在不断的宣传之下，人们对于景点就有一个期待值，会在脑海中脑补景点的状况，如果等到真正旅行的时候，发现与想象中不同，就会感觉“名不副实”。 景点与人们想象中的有所差别，其实这种事情很正常，毕竟人们想象与景区宣传的时候，就会更注重美好的一方面。于是有的景点就成为不去可惜，但是去了却有些后悔的景点，那么下面这4个景点，你去过几个呢？ 第一，天涯海角 “天涯海角”就是形容世界的尽头，而在人们赋予它的意义中，还有着爱情坚贞不移的美好，所以如果真的有天涯海角，那么人们肯定是要去看一看的。在我国三亚就有一个天涯海角，它宣称是我国大陆板块的最南端，从某种意义上来说也确实是“世界”的尽头，这个名头也吸引了很多游客。 “天涯海角”很出名，有一个地方既然敢号称是天涯海角，那么不去一次总是有一点遗憾，但等到实际体验的时候，不少游客却都觉得很无语。因为它就是两块刻着字的石头，与人们想象中的天涯海角一点都不一样，而且拍照收费也不便宜，有一种上当的感觉。…