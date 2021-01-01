北京2021年1月1日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — 普惠财富投资管理有限公司（NASDAQ: PHCF）（“普惠财富”或“公司”），一家专注于向高净值个人和企业客户提供财富管理服务的第三方财富管理品牌服务商，公司今日宣布2020年股东大会于2020年12月30日在总部召开。会议地址：北京市东城区长安街1号，东方广场W1座8楼的801室和802室，邮编：100006。

年度股东大会股东投票结果：再次选举季哲先生，王军先生，孟庆斌先生和苏治先生为公司董事；再次委任美国富德会计师事务所为公司2021财年的独立注册会计事务所（财年截止日期2021年6月30日）。

普惠财富投资管理有限公司

普惠财富投资管理有限公司总部位于中国北京，公司主要的经营活动通过普惠财富投资管理（北京）有限公司及其子公司进行。普惠财富专注个人投资，以卓越产品与创新化管理模式，服务广大中产家庭，涉及私募股权等多元化产品与服务。截至目前，公司已为众多中国高净值和大众富裕客户提供专业的资产配置服务。普惠财富在业界独创“私有化合伙人企业制”，并实行“全员持股”模式，帮助员工内生式发展。2018年12月27日，公司正式登陆纳斯达克，股票代码“PHCF”，成为登陆纳斯达克资本市场的第一家中国财富管理公司。

安全港声明

本新闻稿包含1933年证券法案27A 修订版和1934年证券法案21E 修订版，以及1995 年《私人证券诉讼法》中安全港条款的规定条款含义中的“前瞻性陈述”。前瞻性陈述包含固有的风险和不确定性，可能导致与预期结果有出入，可能为在证交所备案中提到的风险，包括公司年报。公司不承担更新或修改前瞻性陈述的义务，无论是否因此新信息，未来事件或其他情况。

投资者关系顾问：

The Equity Group Inc. 中国

Adam Prior, 副总裁 Lucy Ma, 顾问

(212) 836-9606 +86 10 5661 7012

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备注:

本文为英文新闻稿的中文译稿，所有内容以英文版为准。

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普惠财富投资管理有限公司公布2020年度股东大会结果 – 新闻稿网[Xinwengao.com]

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