韩国游客在中国卖西瓜惨遭拒绝，老板：怪不得我，没见过这样买的_旅游

原创 韩国游客在中国卖西瓜惨遭拒绝，老板：怪不得我，没见过这样买的 2021-01-01 15:10 来源: 小哈虎军事 原标题：韩国游客在中国卖西瓜惨遭拒绝，老板：怪不得我，没见过这样买的 在以前，旅游对于很多人来说都是一件非常奢侈的事情。但是如今，国民的经济水平得到了总体的提升，国家各方面的发展也越来越优秀，所以我们也可以看出来，中国的老百姓的生活是越来越滋润了。每年选择出国去旅游的人不在少数。 中国人爱热闹的天性还是很适合旅游的，只是苦于平日里没有时间，所以只能在节假日的时候出去旅游，所以就造成了节假日人潮拥挤的现状。这样看来，去国外旅游似乎是一个不错的选择，而且也有很多外国人愿意来中国这个国家看看。 同样，因为热爱中国文化选择来中国留学的留学生也不在少数。有一位来自韩国的留学生刚在中国待了没多久，对周围很多事物都感到好奇。所以他总是会趁着课余或者是放假时间去中国不同的城市旅游。正值夏天的时候，他看到了卖西瓜的商贩，于是就想去买西瓜。 但是却被卖西瓜的老板给拒绝了，这是为什么呢？当时这位韩国小哥表示自己只想买一块西瓜，也就是我们平时切西瓜时分成一块一块的大小。这下老板以为这个人是…