《都市传说百科全书》：为什么有的故事让人“细思极恐”？_文化课_澎湃新闻

《了不起的盖茨比》中，在盖茨比未现身之时，关于他已经有许多“都市传说”：“像通往加拿大的地下管道之类都和他挂上钩，还有一个长期流传的谣言，说他根本不是住在一座房子里，而是住在一条船上，船看上去像座房子，并且沿着长岛海岸秘密地来回移动。”这种对于一个神秘人物的种种坊间传闻大概是都市传说中最温和的叙事文本，而更多的故事要想在民间保持强大的生命力，则总是会带着些猎奇的、诡异的色彩。有时甚至完全是恐怖事件，给人留下“细思极恐”的阴影。 西方在20世纪上半叶就开始对都市传说进行研究，最近出版的一本《都市传说百科全书》（增补版）就是美国著名民俗学家扬·哈罗德·布鲁范德的代表作品之一，他曾任美国民俗学会（AFS）主席，陆续出版了多部都市传说的研究专著，被称为“都市传说先生”“民间侦探”。 《都市传说百科全书》书影 这本书首次出版于2001年，它以仿词典的形式，按26个英文字母的顺序分列传说条目，系统并简明地介绍了数百种在全球流传的都市传说（如“男友之死”“钩子”“丢失的奶奶”）及其异文，考察了传说的历史、演变、深层主题（如暴行、婴儿、同性恋）等，也展示了不同学术流派的研究方法。 虽然以“鬼故事大全”…