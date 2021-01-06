今年将开进西藏的复兴号长什么样？

“拉林铁路开通运营时实现复兴号内电双源动车组进西藏”。中国国家铁路集团有限公司在日前召开的工作会议上发布这一消息，引起各方关注。 目前，拉林铁路已经完成正线轨道铺设。这标志着随着拉林铁路不久后开通运营，复兴号动车组将出现在雪域高原，从而覆盖中国大陆所有省份。 与其他复兴号动车组不同，进藏的复兴号动车组被称为内电双源动车组。那么，它为什么叫这个名字？究竟长什么样？ 记者采访中了解到，所谓“内电双源”是指动车组采用内燃和电力两种动力牵引方式，这与拉林铁路所处的特殊地理条件有关。 拉林铁路在青藏高原冈底斯地块与喜马拉雅地块二者之间的雅鲁藏布江缝合带穿行，90%以上路段位于3000米以上的高海拔地区。 “采用电力，是为了以后动车组也可以在其他电气化铁路运行，实现路网贯通。采用内燃，是因为在高原上一旦出现特殊情况，车辆可启动内燃装置实现紧急救援。”相关人士告诉记者。 名字了解了，那进藏的复兴号到底会长什么样？ 相关人士告诉记者，内电双源动车组主要是在时速160公里的复兴号动车组“绿巨人”的基础上进行改造升级，包括增加供氧设备等，不过最终以什么外观和功能亮相还要等待拉林铁路开通之时才能揭晓。 时速…