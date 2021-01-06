用镜头为大连作画_旅游_大连新闻网

大河纵横浓墨彩庄河傍河，实乃河清海晏之地。碧流河、英那河纵成辽东半岛最大血脉，其连通的数以百计大小河流皆小家碧玉般风景，时而波光涟滟、草木繁盛，时而涛浪触天、莺歌燕舞，宛如霞帔缠玉带！图为大连人的水碗——英那河水库。 【本期摄影师：马秉广】 快门之下，一个个影像记忆成为时代洪流中的朵朵浪花，承载着过去，连接着未来。 那景、那人、那情，看似不经意的影像瞬间，却饱含摄影师敏锐的目光、独到的视角和那孜孜以求的眷乡深情。我们将这些作品展示出来，以飨更多的读者。 我是一位土生土长的庄河市退休干部，一位热衷于用镜头为家乡作画的摄影人。对于家乡庄河我有着泥土一样深重的情结，脉管里面始终奔腾着故乡的血脉，爱庄河爱大连从未离开。近四十年，我一面勤勉工作、不敢丝毫懈怠，一面执着于用镜头为家乡讴歌、作画，抒发一位平凡人对于家乡的孝敬情怀。我常常利用业余时间拿着相机奔走于城市街头、乡村田野，用镜头凝固精彩瞬间，描绘火热的生活与大美生态。所涉猎的风光、纪实、旅游、鸟类摄影，都是乡土的味道，每每乐此不疲。 不错，我喜欢用镜头为家乡作画，家乡情是魂，大海大河是墨，田畴阡陌是底色，高山峻岭是框架。细细品味，原来家乡真…