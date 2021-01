Warning: Use of undefined constant php - assumed 'php' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /home/chinahos/public_html/cn/wp-content/themes/colormag-pro-child/content-single.php on line 21



全国文化和旅游厅局长会议在京召开 全国文化和旅游厅局长会议在京召开 旅游首页 来源:央视网 2021年01月08日 11:45 央视网消息 1月6日至7日,2021年全国文化和旅游厅局长会议在北京召开。会议坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神,贯彻落实中央经济工作会议和全国宣传部长会议精神,总结“十三五”时期及2020年文化和旅游工作,研究“十四五”时期文化和旅游发展思路,部署2021年工作任务。文化和旅游部党组书记、部长胡和平作工作报告,党组成员李群、刘玉珠、迟耀云、张旭、杜江、王晓峰出席会议。 胡和平在总结“十三五”时期及2020年工作时指出,文化和旅游系统坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,贯彻落实党中央决策部署,坚持稳中求进、开拓创新,努力做到疫情防控和复工复产复业“双推进”,各项工作取得显著成效。“十三五”时期,文化和旅游系统聚焦改革发展稳定任务,实施一系列利当前、惠长远的重大工程、重大政策、重大举措,“十三五”规划确定的目标任务全面完成。 胡和平强调,党的十九届五中全会把文化建设摆在突出位置,确立了到2035年建成文化强国的远景…

