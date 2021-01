Warning: Use of undefined constant php - assumed 'php' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /home/chinahos/public_html/cn/wp-content/themes/colormag-pro-child/content-single.php on line 21



Warning: Use of undefined constant php - assumed 'php' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /home/chinahos/public_html/cn/wp-content/themes/colormag-pro-child/content-single.php on line 31

山西新增3处国家湿地公园 总数升至15处 山西新增3处国家湿地公园 总数升至15处 旅游首页 来源: 黄河新闻网 2021年01月08日 11:11 日前,国家林业和草原局印发《国家林业和草原局关于2020年国家湿地公园试点验收结果的通知》, 山西稷山汾河国家湿地公园、山西右玉苍头河国家湿地公园、山西大同桑干河国家湿地公园 3处试点建设的国家湿地公园全部通过验收,正式加入“国家湿地公园”大家庭。至此,山西省通过国家验收的国家湿地公园达到15处,全省湿地保护网络体系趋于完善。 山西稷山汾河国家湿地公园位于稷山县,包括汾河稷山段及两岸湿地部分。湿地公园的湿地类型包括河流湿地、沼泽湿地2种,总面积718.23公顷,湿地面积608.14公顷,湿地率84.67%。通过湿地公园的建设,可使湿地水质得到进一步改善,湿地生态系统得到有效保护,湿地生态功能得到恢复,使汾河流域生态环境质量明显提升。 山西右玉苍头河国家湿地公园范围南至常门铺水库大坝,北至杨树林局所辖的海子湾省级湿地公园边界,东至马营海上游杨树局施业区。湿地公园的湿地类型包括河流湿地1种,总面积774.729公顷,湿地面积459.72公顷,湿地率59.34%。通过湿地公园的规划建设…

新闻来源



: Use of undefined constant php - assumed 'php' (this will throw an Error in a future version of PHP) inon line