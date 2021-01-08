山西新增3处国家湿地公园 总数升至15处 旅游首页 来源： 黄河新闻网 2021年01月08日 11:11 日前，国家林业和草原局印发《国家林业和草原局关于2020年国家湿地公园试点验收结果的通知》， 山西稷山汾河国家湿地公园、山西右玉苍头河国家湿地公园、山西大同桑干河国家湿地公园 3处试点建设的国家湿地公园全部通过验收，正式加入“国家湿地公园”大家庭。至此，山西省通过国家验收的国家湿地公园达到15处，全省湿地保护网络体系趋于完善。 山西稷山汾河国家湿地公园位于稷山县，包括汾河稷山段及两岸湿地部分。湿地公园的湿地类型包括河流湿地、沼泽湿地2种，总面积718.23公顷，湿地面积608.14公顷，湿地率84.67%。通过湿地公园的建设，可使湿地水质得到进一步改善，湿地生态系统得到有效保护，湿地生态功能得到恢复，使汾河流域生态环境质量明显提升。 山西右玉苍头河国家湿地公园范围南至常门铺水库大坝，北至杨树林局所辖的海子湾省级湿地公园边界，东至马营海上游杨树局施业区。湿地公园的湿地类型包括河流湿地1种，总面积774.729公顷，湿地面积459.72公顷，湿地率59.34%。通过湿地公园的规划建设…